Dar explicaciones sobre nuestros árboles

Se creó, el mes de diciembre pasado, la Mesa de l’Arbre, órgano de participación en el que se deberían debatir y comunicar aquellas cuestiones que afectan al arbolado de la ciudad de Palma.

Se convocó a diversas entidades ciudadanas en el Salón de Plenos de Cort y se inauguró en un acto formal, agradable, con distancias y en la confianza de que valía la pena hablar y mejorar la ciudad en algo fundamental como es el espacio verde.

No es una mesa con capacidad de decisión, pero sí con posibilidades de influir en las acciones de quien gobierna. Como ocurre con la mayoría de los foros de participación, la función de esta mesa no es obligar a acatar sus opiniones al gobierno municipal, y me parece correcto. No se votará, ni se mandará, pero sí se hablará, se opinará, se aconsejará y se criticará o alabará según se lo merezcan.

Estuve en esa sesión inicial junto al alcalde y la regidora de Parques y Jardines, varias personas técnicas, representantes de los grupos municipales, de los distritos y de las entidades convocadas, entre ellas UIB, asociaciones vecinales, Amics de la Terra, GOB y ARCA. Planteé mi deseo de que la mesa fuera eminentemente práctica y que hubiera la posibilidad de acceder a información y trasladar consultas en los periodos entre reuniones, porque hay muchas cuestiones que surgen continuamente y no tendría sentido limitar el trabajo del foro a los encuentros formales cada equis meses. Se recibió con simpatía mi propuesta y entendí que se nos facilitaría un mail de contacto para mantener la comunicación. Lo cierto es que hasta ahora no hemos recibido más noticias.

Este tipo de instrumentos de participación mejoran la democracia siempre que se utilicen de manera correcta por todas las partes. La democracia participativa es aquella en la que se facilitan espacios de comunicación y búsqueda de consensos. Las entidades ciudadanas, alejadas de cualquier partido político, son agentes principales en ese trabajo.

No obstante se crean muchos foros de teórica participación que muchas veces decepcionan y agotan. No basta acordar cuestiones de fondo en las que casi toda la ciudadanía y sus representantes podemos coincidir: menos coches, más cultura, una ciudad más verde, en la que niñas y niños sean protagonistas, más comercio local, que no se deje a nadie atrás y que las mujeres y los hombres estén el plano de igualdad… la participación real sería decidir cómo llevar a cabo esos principios incuestionables y otros muchos. Ahí aparecen los problemas, ahí es donde se ponen cortapisas a la intervención ciudadana y puede llegar el abandono y el desinterés.

Me hace ilusión participar en este empeño de acercar a la ciudadanía la gestión del arbolado. Para empezar con buen pie, nos hubieran podido dar explicaciones de por qué han talado todos los árboles del paseo longitudinal del Parc de Ses Estacions. Fueron plantados hace unos 15 años, cuando se inauguró la zona ajardinada sobre la estación soterrada. Me gustaba fotografiarlos tanto en verano, con su copa verde y esférica, como en invierno, cuando podía plasmar un trozo circular de cielo surcado por un entramado de ramas finas sin ninguna hoja.

Ese árbol, Ulmus pumila, lleva un injerto alto que le confiere esa forma esférica que no admite poda, ya que la misma rompe su estructura. Pero hace unos años fueron recortados y el encanto de su redondez desapareció. ¿Será por eso que los han talado? ¿O es que estaban todos enfermos? Seguro que hay un motivo. Eran muchos ejemplares y los están sustituyendo por otros, no sé si de la misma especie. Estaría bien, repito, que tuviéramos la información y pudiéramos trasladarla y opinar. Creo que para eso también debe estar la ‘Mesa de l’Arbre’.