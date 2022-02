El solar donde estuvo la antigua fábrica de zumos Zuic no volverá a ser utilizado como aparcamiento provisional de vehículos en pleno centro de la ciudad. Así lo ha afirmado la concejala de Infraestructuras, Angélica Pastor, cuyo departamento ha acondicionado este solar, que ocupa una superficie de 3.000 metros cuadrados, y ha arreglado el muro que da al torrente de sa Riera.

En estos momentos se está procediendo a la siembra de árboles con el fin de convertirlo en un lugar más acogedor para los vecinos de la zona, aunque estos tendrán que esperar aún no se sabe hasta cuándo a que estos terrenos se conviertan en un espacio libre público y se sumen a la futura Cuña Verde, junto con el vecino Parque Urbano del Canódromo, que todavía no se ha abierto al público pese a que las obras están prácticamente finalizadas a la espera de que el contratista arregle una serie de deficiencias detectadas en su ejecución.

Si bien inicialmente Infraestructuras pretendía asfaltar este solar con el fin de consolidar el estacionamiento provisional en el que se había convertido desde el derribo en 2005 de la antigua fábrica de zumos adquirida por el Ayuntamiento en 2003, las protestas de los vecinos provocaron que la concejala, Angélica Pastor, diera marcha atrás.

De esta forma, se mantuvo por motivos de seguridad el arreglo de la base del muro que da al torrente de sa Riera, al tiempo que se procedió a la limpieza del solar que había ido acumulando con los años toda clase de residuos, se descartó el asfaltado de la superficie, aceptando al mismo tiempo la petición vecinal de sembrar arbolado.

Si bien aún no se ha decidido, no se descarta la colocación de varios bancos ni la siembra de plantas herbáceas que conformen una superficie verde y que se pueda pisar. En relación al muro que separa el solar del torrente de sa Riera, que se ha ejecutado con tochos de hormigón, Pastor ha anunciado una futura actuación, en la que no se descarta que se invite a los vecinos, consistente en la siembra de plantas trepadoras, tal como ya se ha realizado en otras paredes, con el fin de mejorar su estética al tiempo que se evita que sea vandalizado por pintadas.