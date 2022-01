Neus Truyol: "PP, C's y Vox no quieren que existan empresarios negros, es puro racismo"

Neus Truyol, teniente de alcalde de Modelo de Ciudad y Urbanismo, arremetió con dureza contra los grupos de la oposición por acusarla de fomentar el comercio irregular al ponerse una sudadera de la marca 'Top Manta'. Truyol aseguró que "insisten en la mentira continua. 'Top Manta' es una marca registrada que da trabajo a personas inmigrantes, no tiene nada que ver con el comercio irregular y el problema es de racismo, ya que ustedes (PP, C's y Vox) no quieren que existan empresarios negros". La polémica surgió cuando la edil de Més per Palma publicó una foto en las redes sociales apuntando que le acababan de regalar una sudadera y con el siguiente texto: "Hay gente molona y, más allá, está Julia Truyol. Mirad qué 'Top Manta' más chulo me ha regalado. Ropa que une, calienta, reivindica, conecta, transforma, enlaza...¡un abrazo!".

En el pleno de hoy del ayuntamiento de Palma, el PP, C's han intentado sin éxito reprobar a la edil con el apoyo de Vox. La moción no ha prosperado pero se ha originado un intenso debate, donde desde el Pacto de izquierdas han defendido a Truyol acusando de "ignorantes" a la oposición por desconocer la existencia de la marca registrada 'Top Manta'. Lluvia de críticas a Neus Truyol por publicitar una sudadera de 'Topmanta' La edil naranja Eva Pomar criticó a Truyol, pero de forma especial al PSOE por permitir que la edil "promocione el comercio irregular mientras dejan de apoyar al comercio local de la ciudad". "Es una falta de coherencia total de los socialistas y aquí la única coherente es la señora Truyol que defiende sus postulados ideológicos", ha aseverado Pomar. Por su parte, la popular Mercedes Celeste recordó al alcalde, José Hila, que ya tuvo que llamar al orden a la edil Sonia Vivas (Podemos) por sus comentarios en redes "y ahora parece que otra concejal de sus socios de gobierno se le está descarriando". Celeste ha pedido "mandar un mensaje claro a la ciudadanía de que "Palma está en contra del comercio ilegal" y ha instando al alcalde a aprovechar la oportunidad para mandar un mensaje reprobando a su compañera del equipo de gobierno. Francisco Ducrós, portavoz socialista, ha calificado de "ridícula" la postura de la oposición contra la sudadera de Truyol y les ha afeado que solo busquen rédito político con esta polémica. Por su parte, la teniente de alcalde de Modelo de Ciudad ha postillado: "Yo pensaba que su posicionamiento era por ignorancia, al no conocer la existencia de la marca 'Top Manta', pero veo que siguen instalados en la mentira. No habrían abierto la boca si la sudadera hubiera sido de una marca multinacional confeccionada en países asiáticos mediante la explotación infantil". Tras el debate y después de rechazar la reprobación, los principales dirigente de Més per Palma, encabezados por Antoni Noguera y Neus Truyol se han fotografiado con la edil que ha llevado la sudadera de la polémica durante todo el pleno.