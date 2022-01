La 'alta política' llega al pleno de Cort

En el pleno ordinario previsto para el jueves de la próxima semana vamos a tener ocasión de repasar los asuntos más espinosos de la más alta política nacional de la mano de mociones presentas tanto por parte de los grupos municipales del la oposición como del equipo de gobierno. En las dos comisiones informativas previas al pleno celebradas ayer ya tuvimos una muestra de lo que nos espera la próxima semana. De esta forma, el PP y Vox, aunque en mociones distintas, se hacen eco de la polémica suscitada por las declaraciones del ministro Garzón sobre las macro explotaciones intensivas de animales, exigiendo que el pleno se pronuncie en contra de las mismas y que se exija a Pedro Sánchez su destitución. Ninguna de estas proposiciones han sido aceptadas por el equipo de gobierno, lo que no impedirá que se repita nuevamente la discusión, réplicas y contrarréplicas a favor y en contra de las mismas. Unidas Podemos y Més Per Palma con la excusa de de apoyar la libertad de expresión pondrán sobre la mesa una proposición que va a ser apoyada en parte por el PSOE relativa a que el Gobierno español indulte a los raperos Valtònic y Pablo Hàssel y que se permita el regreso del primero a Mallorca. Estos puntos no saldrán adelante por la abstención de los socialistas y el previsible voto en contra de todos los grupos de la oposición.

El Jueves se hace eco de la reivindicación para recuperar el solar de la antigua Casa del Pueblo. Rechazo a las declaraciones de Truyol sobre la xenofobia del grupo de Ciudadanos Ciudadanos ha manifestado su rechazo a las declaraciones de la teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, en el sentido de que tanto este partido como el PP esconden sentimientos racistas y xenófobos detrás de su petición de reprobación por haber aceptado el regalo de una sudadera de la marca registrada Top Manta. Otro asunto que volverá a ser discutido en el pleno.