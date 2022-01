La Policía Local de Palma ha preparado un dispositivo especial que se desplegará la víspera de la fiesta del patrón de la ciudad coincidiendo con la celebración de la Revetla de Sant Sebastià cuyos actos han sido anulados debido a la pandemia provocada por la covid-19. Todo ello pese a que se prevé que la actividad en las calles y plazas de la ciudad sea menor que en los años precedentes cuando se han podido celebrar sin restricciones los conciertos, las torradas y las actividades alternativas preparadas por particulares y colectivos como la Confradia de Sant Sebastià o Orgull Llonguet.

Según se ha informado desde el área de Seguridad Ciudadana, el dispositivo reforzado centrará sus esfuerzos en el control de las aglomeraciones de personas, las posibles concentraciones "espontáneas" las hogueras y torradas ilegales y la saturación en los bares.

Como es habitual los dispositivos tendrán una vertiente preventiva y reactiva y se realizarán aplicando los principios de "congruencia, oportunidad y proporcionalidad", según se indica desde Seguridad Ciudadana.

Asimismo desde esta concejalía se ha solicitado la colaboración ciudadana para que la noche de la Revetla impere "la responsabilidad ciudadana para paliar los efectos de la pandemia.

Por su parte, desde la concejalía de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, que dirige el teniente de alcalde Alberto Jarabo se ha recordado que este año no se ha autorizado ninguna ocupación de la vía pública relacionada con actividades que habitualmente se celebran durante la Revetla, como barras exteriores de los bares o ampliaciones de las terrazas autorizadas de los establecimientos. Asimismo, recuerdan que tampoco se han autorizado la colocación de torradoras en la vía pública ni hogueras. Lo anterior se trata de un imperativo impuesto por el Govern, que se comunicó ya hace varias semanas cuando se decidió que no se celebrarían los conciertos de la Revetla, por lo que el departamento de Gobierno Interior, que habitualmente tramita las solicitudes, no ha recibido ninguna.