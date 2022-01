La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palma, Eva Pomar, ha anunciado que no acudirá a los Premis Ciutat de Palma por no incluir categorías en castellano, lo que considera «una de exclusión del talento y de la cultura que da la espalda a la realidad bilingüe de la ciudad». «La realidad de la calle en nuestra ciudad es bilingüe, y queremos que los premios de nuestra ciudad se ajusten a esa realidad. Queremos categorías en catalán y que se añadan las categorías en castellano», ha reivindicado Pomar sobre la decisión del grupo municipal Cs de no asistir otra vez a la entrega de premios, ha informado el partido en un comunicado.