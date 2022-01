La Plataforma contra los Megacruceros ha reiterado su rechazo al acuerdo alcanzado recientemente para limitar la llegada de cruceros a Palma y ha insistido en una moratoria hasta que se estudien «rigurosamente» los impactos medioambientales que genera este tipo de turismo.

Así lo han expresado las entidades que conforman la Plataforma, después de que este lunes tuviera lugar una reunión entre el Govern, la Autoridad Portuaria de Baleares y la patronal de empresas de cruceros CLIA para abordar este pacto.

«De espaldas a la ciudadanía»

La Plataforma ha considerado que este acuerdo «se ha tomado de espaldas a la ciudadanía en un país extranjero» y «haciendo caso omiso a las reivindicaciones» presentadas.

En este sentido, han apuntado que, «visto de cerca y con los datos en la mano, supondrá un número muy similar de cruceros, de contaminación, de riesgos para la salud pública de los que teníamos hace dos años».

Estas entidades han asegurado que «mientras no existan estudios de impacto ambiental y social, la ciudad no soporta más de un crucero al día». También han pedido que el número máximo de pasajeros sea 4.000 al día «para no colapsar el centro de la ciudad».

La Plataforma ha recordado que ha exigido durante los últimos dos años una moratoria para que no llegue ningún crucero hasta que no se realicen los estudios de impacto medioambiental, de salud pública, económico y social de este tipo de turismo. «Estudios que deben ser rigurosos y responsabilidad de las instituciones, y que no pueden dejarse en manos de las navieras», han añadido.