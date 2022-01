El Consell adjudica por 267.000 euros un nuevo estudio sobre Can Weyler

El Consell de Mallorca ha adjudicado por 267.000 euros el estudio previo de valores patrimoniales de Can Weyler. El contrato se formalizó con la adjudicataria Miraclau 2005 el 22 de septiembre de 2021, pero tal y como ha podido saber DIARIO de MALLORCA no ha sido hasta el pasado mes diciembre que la comisión insular de Patrimonio ha aprobado el proyecto.

Tal y como señalaron desde el departamento de Turismo de la institución insular, está prevista para mediados de este mes la revisión de dicho proyecto por parte de la comisión de Centre Històric de Palma. «Una vez aprobado, se procederá a conceder por parte del Ayuntamiento de Palma la licencia de obras para iniciar la intervención para dicho estudio de valores patrimoniales», indicaron.

El contrato tiene una duración de 11,5 meses de duración, por lo que se estima que el estudio integral, que será llevado a cabo por un equipo multidisciplinar, finalizará en septiembre de 2022.

Este estudio ha de estructurar los criterios de intervención que facilitarán la posterior redacción del proyecto arquitectónico de rehabilitación de Can Weyler, una reforma que aún no tiene fecha. Este proyecto consistirá en la intervención en el edificio para recuperar definitivamente los valores patrimoniales del inmueble y darle un nuevo uso. «Todavía no sabemos cuál será dicho uso», comentaron desde Turismo, «hay que esperar a lo que diga este estudio», señalan.

Can Weyler fue adquirido por las instituciones por 1,3 millones de euros. En 2010 se anunció que sería convertido en un gran centro de dinamización turística en pleno centro de Palma.

Este estudio ya es el tercero que ha encargado la institución sobre este inmueble histórico de Palma. Ya se hicieron una serie de prospecciones arqueológicas y se encargaron la elaboración de una memoria histórico-artística y un estudio del subsuelo con georradar.