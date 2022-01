No habrá huelga indefinida del servicio de grúa municipal a partir de las seis de la madrugada del próximo jueves, día 15. Los representantes de los trabajadores de este servicio municipal y la actual empresa adjudicataria, Setex Aparki, han alcalzado un acuerdo este mediodía en la sede del Tribunal de Arbitraje y Mediación de es Illes Balears (TAMIB), que ha permitido desconvocar la protesta que habría dejado a Palma sin servicio de grúa a partir del próximo jueves, pese a los servicios mínimos dictados el pasado viernes por la concejalía de Seguridad Ciudadana de Cort, tildados por la representación sindical de "abusivos".

Fuentes sindicales han afirmado que la empresa adjudicataria del servicio se ha comprometido a que, como regla general vayan dos operarios en el furgón de señalización y no como ahora que en muchas ocasiones solo iba un empleado incumpliendo de esta forma el pliego de condiciones de la concesión.

También se han comprometido a que el personal administrativo solo realice el trabajo de emisora o de atención al público y no los dos de forma simultánea. En relación a las vacaciones de julio y agosto y la segunda quincena de diciembre se ha acordado que también puedan elegirlas cinco operarios en lugar de los cuatro actuales. Por último, también se ha alcanzado un acuerdo con el fin de asegurar la finalización de los turnos por parte del personal de grúa cuando les corresponde.

De esta forma, por regla general, no se podrán asignar servicios durante los 30 minutos últimos del turno. Los trabajadores solicitaban no realizar servicios 45 minutos antes ya que este tiempo es el medio que ocupa una salida. Si bien en este punto no se ha alcanzado la totalidad de la reivindicación se considera que es una mejora en relación a la situación actual ya que en ocasiones se asignaban salidas hasta 10 minutos antes de la finalización del turno.