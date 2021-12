El Ayuntamiento de Palma acaba de aprobar definitivamente el mayor presupuesto municipal de su história, aunque el alcalde, José Hila, ha tenido que utilizar su voto de calidad en una segunda tanda de votaciones para deshacer el empate de quince entre el equipo de gobierno y la oposición debido a la ausencia en el salón de plenos del teniente de alcalde de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo, por encontrarse confinado por la covid.

Todos los grupos municipales de la oposición han votado en contra de estas cuentas municipales, que incluyen una previsión de ingresos y gastos si se suman al presupuesto del Ayuntamiento los de sus empresas, institutos y organismos, de 740 millones, lo que representa un 40% más (212 millones más) que los últimos aprobados en 2015 por el gobierno municipal del PP, tal como ha recordado el concejal de este partido, Julio Martínez.

Para el concejal de Hacienda, Adrià García, se trata "de los mejores presupuestos posibles" porque entre otras cuestiones, tras siete años de congelación de impuestos, "consolidan la Palma que funciona, con la inclusión de 13 millones a mejorar el día a día de la ciudad, y la Palma social y que no deja a nadie atrás". Al respecto, ha recordado que se destinan 7,4 millones a ayudas a familias vulnerables, manteniendo la apuesta por la ocupación y la promoción económica destinado 2 millones a los distintos sectores económicos.

Para el concejal del PP, Julio Martínez, "la nota característica de este presupuesto es que los ciudadanos deberán pagar más y que habrá mas deuda". Además "nos han ocultado que se va a incrementar la plusvalía municipal, la subida del 35% de la recogida de basuras y que los bares y restaurantes deberán pagar el 100% de la tasa de ocupación a partir del uno de enero".

Asimismo ha afirmado que "es imprudente que el presupuesto dependa del incivismo de los ciudadanos", haciendo de esta forma referencia al incremento de la previsión de recaudación por multas que pasa de los 13 millones del presente año a los 20 previstos el próximo.

El concejal de Vox, Fulgencio Coll, ha justificado el voto en contra de su partido porque las cuentas presentadas "no se ajustan a la realidad y no están dirigidas a una sociedad que lo está pasando mal, por lo que no resuelven los verdaderos problemas de los ciudadanos".

Eva Pomar de Ciudadanos ha manifestado que "incumplen el principio de prudencia, porque prevén ingresos dudosos, evitanj el debate, no han reducido cargos y se prevé subcontratar multitud de trabajos".

Por último el concejal no adscrito, Josep Lluís Bauzá, ha justificado su voto en contra, entre otras razonas, en que "lo hacen descansar todo en un incremento exagerado de multas y tasas".