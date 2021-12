El grupo municipal del PP ha presentado esta mañana una solicitud de comparecencia en el pleno del jueves del alcalde, José Hila, y el teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Alberto Jarabo, para que expliquen los motivos del cese del funcionario municipal Juan Carlos Sastre como jefe del departamento de Gobierno Interior, que incluye también las competencias de contratación.

El presidente de la junta territorial del PP de Palma, Jaime Martínez ha explicado que su formación, entre otras cuestiones, pretende que tanto Hila como Jarabo expliquen en el pleno las "supuestas ilegalidades" a las que se refiere en un correo electrónico que Juan Carlos Sastre ha dirigido a todos los funcionarios municipales, en el que afirma que su destitución ha sido provocada por no haber aceptado "tramitar y firmar asuntos que considero ilegales".

Aunque no lo mencione en el correo, son de dominio público las discrepancias de este funcionario con los servicios jurídicos municipales ante la posibilidad de prorrogar o no de forma excepcional y hasta que no haya nuevos adjudicatarios, la gestión de las galerías comerciales de la Plaza Major hace dos años, o del centro comercial de s'Escorxador, cuya gestión finaliza el próximo 31 de diciembre.

En la solicitud de comparecencia presentada por el grupo conservador se pretende que tanto el alcalde como el teniente de alcalde de Participación Ciudadana y Gobierno Interior aclaren las causas del cese de este funcionario y se pronuncien "sobre las supuestas irregularidades a que se refiere y que apuntan directamente a la gestión del gobierno municipal de izquierdas".

Según Martínez, el alcalde, José Hila, "tiene que dar la cara y salir al paso de estas graves acusaciones para tranquilizar a la ciudadanía". Ha añadido asimismo que los conservadores han solicitado tener acceso al expediente completo para la nueva convocatoria de la gestión del centro municipal de s'Escorxador", que se apunta como uno de los detonantes de la destitución del funcionario.

Sastre ocupaba como jefe de departamento un cargo de libre designación. Su cese se produjo hace dos semanas, aunque hasta el pasado viernes, debido al fallo informático que impedía el registro de los decretos, no se había podido notificar. Mientras tanto, provisionalmente ocupa su cargo la jefa de Calidad y Población, Maite Benito, a la espera de una nueva convocatoria de la plaza.

El teniente de alcalde de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo, quien ha firmado el decreto de cese, espera que en dos meses se haya nombrado al sustituto de Sastre, cuyo cese Jarabo justificó la decisión por la remodelación que se está realizando en el departamento de Gobierno Interior que, además de Contratación, incluye Patrimonio, la Central de Compras y el Gabinete General Técnico, entre otros departamentos.

Sastre ha ocupado también el cargo político de director general de la Función Publica en el mandato de Catalina Cirer. En 2007, siendo el actual alcalde, José Hila, concejal de la Función Pública, le destituyó como director general.