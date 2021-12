Palmario | El alcalde, José Hila, da negativo en la prueba covid

El alcalde, José Hila, tuvo que permanecer ayer en casa con fiebre y los síntomas propios de un fuerte resfriado, con fiebre incluida. Todos ellos compatibles con la covid-19. Por ello, anuló todos los actos que tenía en su agenda a lo largo del día, incluida su presencia a la inauguración o apertura al público de la recientemente remodelada zona de juegos infantiles y merendero de Bellver situada junto a la calle Polvorí, rebautizada rimbombantemente como nuevo parque de aventuras. A media mañana se supo que había dado negativo de covid-19 en la prueba PCR practicada por lo que no deberá confinarse.

Pleno extraordinario

No obstante, no está claro que hoy pueda presidir el pleno extraordinario que los grupos municipales de la oposición han forzado a convocar utilizando una posibilidad que da la Ley de Bases de Régimen local, que permite que un determinado porcentaje de los concejales de la corporación municipal puedan forzar la convocatoria de una sesión plenaria. En el caso de que Hila no pueda acudir hoy a Cort, probablemente presidirá la sesión la primera teniente de alcalde, Joana Maria Adrover. En principio, no peligra que la oposición pueda imponer sus criterios, puesto que la presidenta, en el caso de que sea necesario, podrá ejercer su voto de calidad.