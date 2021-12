La foto es confusa y prácticamente no se ve nada. Así que voy a intentar explicarla (previo paso por Wikipedia). Desde el rellano del último piso de una finca, se ve el acceso a la terraza, y la casualidad ha hecho, que a través de las rendijas de la puerta se proyecte en la pared opuesta, la fachada del edificio de enfrente. Es una cámara oscura. Las rendijas funcionan como una lente convergente, proyectando la imagen exterior invertida. No estoy loco, me hicieron pruebas de pequeño.