No habrá prórroga en la exención del pago de la tasa de ocupación de la vía pública con mesas y sillas otros tres meses como pide el grupo municipal del PP. Cuando el próximo 31 de diciembre finalice el acuerdo por el cual las terrazas de los bares y restaurantes autorizadas pueden ocupar la vía pública sin coste alguno, algo que estos establecimientos han disfrutado durante un año y medio debido a las restricciones de aforo provocadas por la covid-19, no habrá prórroga.

El teniente de alcalde de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo, ha explicado esta mañana en la comisión previa al pleno, que la ocupación gratuita de la vía pública "no se puede normalizar" y ha afirmado que esta medida, refiriéndose a la prórroga de la gratuidad de la tasa, "por sí misma no va a servir para que la gente esté en la calle".

Además ha considerado que la tasa actual, que hace un año y medio que no se aplica por lo que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar por este concepto más de 1,5 millones, tiene "un precio muy razonable" para ocupar un espacio "que los restauradores deben tener claro que no es suyo, que es de todos".

El teniente de alcalde ha reconocido que esta medida, en los momentos de restricciones de aforo del interior de los establecimientos debido a la covid-19 ha servido en buena medida para ayudar a mantener 21.000 puestos de trabajo en el sector de la restauración". No obstante, ha reiterado que en una situación en la que no hay restricciones en cuanto a aforos, la gratuidad no puede prolongarse de forma indefinida, como tampoco podía prolongarse la autorización excepcional para que los bares y. restaurantes ocuparan el aparcamiento de vehículos situado delante de sus establecimientos.

La petición de prórroga de la gratuidad ha sido defendida por la portavoz del grupo municipal del PP, Mercedes Celeste, quien ha considerado "imprescindible que, como mínimo, se mantenga la única medida de apoyo a estas empresas adoptada por el equipo de gobierno" durante la pandemia, puesto que sistemáticamente se han rechazado otras como la rebaja del recibo de las basuras o bonificaciones del IBI o del impuesto de circulación, entre otras".