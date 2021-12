Hay películas que, aunque las he visto cien veces, si me la encuentro haciendo zapping, la vuelvo a ver (normalmente en un canal perdido de la TDT). Con la fotografía me pasa lo mismo, no sé cuántas fotos de churrerías de noche tengo guardadas (sí, hay una carpeta llamada churrería en mi ordenador) pero son casi tantas como veces que he visto ‘Los Goonies’.