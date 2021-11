Los presupuestos municipales para el próximo año, que contemplan unos ingresos y gastos de 475,4 millones de euros, la cifra más elevada de la historia, han sido aprobados esta mañana inicialmente en el pleno extraordinario celebrado en Cort en solitario por los tres grupos que conforman el equipo de gobierno municipal: PSIB-PSOE, Unidas Podemos y Més per Palma.

Los grupos municipales de la oposición del PP, Vox y Ciudadanos (el concejal no adscrito Josep Lluis Bauzá no ha asistido al pleno), han pedido sin conseguirlo su retirada. También han presentado enmiendas parciales con el denominador común de destinar los 10 millones de endeudamiento para la compra de títulos de propiedad del Lluís Sitjar a otras necesidades, aunque ninguna de ellas ha sido aceptada por el equipo de gobierno porque, según el concejal de Hacienda, "muchos de los cambios que proponen están ya recogidos en distintas partidas y otros, no son asumibles por ideológicos" , en especial algunos de Vox. Además para García, se trata "de los mejores presupuestos realizados en los últimos seis años, de los cuales me siento muy orgulloso y no digo que sean inmejorables, pero es difícil, por lo que comprendo que les haya costado presentar alguna enmienda que podamos aceptar porque mejora las previsiones".

Para el concejal de Hacienda, Adrià García, se trata también del presupuesto "más social" de la historia porque debido al saneamiento logrado durante los seis años que ha gestionado la elaboración de los presupuestos "hemos logrado sanear las cuentas municipales, pasando el endeudamiento de 350 a 200 millones de euros, lo que nos ha permitido, además de consolidar el compromiso social, mejorar la Palma que funciona, con más inversiones para la mejora de los barrios, las zonas verdes y más limpieza con el incremento de 15 a 20 millones las aportaciones a Emaya".

La visión de la portavoz del grupo municipal del PP, Mercedes Celeste, es mucho menos idílica. Ha tachado las cuentas municipales presentadas como "irreales, que nos llevarán o bien a incumplir compromisos porque no dispondrán de los ingresos previstos, o bien nos dejarán como en otras ocasiones las facturas dentro de los cajones". Igualmente, ha augurado que estos presupuestos "supondrán el hundimiento de muchos empresas que trabajen para Cort".

Celeste criticó que "presuman de un espíritu sancionador" haciendo alusión al incremento de la recaudación por multas que ha pasado de los 13 millones previstos este año a los 20 del próximo y que, además, "no dejan claro si van a subir o no las tarifas de la recogida de basuras el próximo año".

También ha criticado que las cuentas presentadas no recojan los 27,5 millones de los fondos de capitalidad no comprometidos," además de "olvidar la transparencia y la participación". Otra cuestión puesta sobre la mesa por Celeste y por los demás grupos de la oposición ha sido el hecho de que no se contemple una partida de 470.000 euros para la dotación de servicios del solar de Sont Llàzer en el que se prevé la construcción del instituto de Son Ferriol. También ha criticado que "se olviden de bajar los precios de los aparcamientos municipales, o los precios abusivos del billete de la EMT". Los conservadores han presentado un total de 19 enmiendas parciales por un importe de 38,3 millones. Ninguna de ellas ha sido aceptada.

El portavoz de Vox, Fulgencio Coll, ha justificado su oposición a estas cuentas porque "no favorecen los verdaderos intereses de los ciudadanos, a los que da la espalda con gastos indiscriminados, a las familias y las empresas". Asimismo ha afirmado que en estos presupuestos "prima la ideología frente a la buena inversión". Este grupo municipal ha presentado 17 enmiendas parciales, ninguna de ellas aceptada por el equipo de gobierno.

La portavoz de Ciudadanos, Eva Pomar, ha calificado la propuesta presentada de "pura propaganda" porque "duplican el gasto en publicidad y en cambio no mejoran la seguridad en la ciudad". Ha considerado también que se trata de unas cuentas "continuistas", que no incluyen "propuestas transformadoras para Palma pese a que han sido aprobadas por el pleno". Ha considerado asimismo que se trata de unas cuentas "partidistas" que, en el apartado de ingresos, "juegan al trile" ya que "brillan por su ausencia los proyectos e inversiones que se. podrían sufragar con los fondos de la capitalidad". Ha alertado además de que "las previsiones de ingresos no son realistas" y ha afirmado que se plantea "una subida de tasas de recogida de basuras", además de incumplir "el principio de prudencia, las bases de transparencia y el buen gobierno y aumentan la presión sobre los ciudadanos".

El grupo naranja ha presentado un total de 43 enmiendas parciales por un importe de 15 millones. Ninguna de ellas ha sido aceptada por el equipo de gobierno.