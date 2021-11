La junta de gobierno del Ayuntamiento de Palma ha desestimado hoy el recurso de reposición presentado por las gasolineras de Avingudes, la plaza Progrés y el depósito del antiguo surtidor de la plaza García Orell o de las Columnas y da un plazo de 30 días a la propiedad para que procedan a su desmantelamiento.

El teniente de alcalde de Participación Ciudadana y Gobierno interior, Alberto Jarabo, ha manifestado que si no lo hacen en este plazo el Ayuntamiento procederá a su desmantelamiento de forma subsidiaria. No obstante, ha advertido que esta labor no será inmediata, puesto que antes el área de Infraestructuras, que sería la encargada de ejecutar estos trabajos si no lo hacen los propietarios, deberá presentar un proyecto que deberá ser aprobado previamente por Modelo de Ciudad.

Lo anterior será posible en el caso de que los propietarios afectados no decidan acudir a la vía judicial y soliciten la suspensión cautelarísima del desmantelamiento. En el caso de que sea así los trabajos de retirada de estos elementos de la vía pública y de su subsuelo se retrasarán. Si finalmente se procede a ejecutar la orden, el plazo de 30 días comenzará a correr cuando hayan sido notificados. Además antes de iniciar los trabajos de retirada deberán presentar también un proyecto de desmantelamiento que deberá ser aprobado por Modelo de Ciudad antes de que sea ejecutado.

Precisamente el hecho de que Modelo de Ciudad no haya aprobado el plan presentado por el concesionario de los antiguos surtidores situados en la calle Sant Miquel, que se encontraba en la misma situación que las tres gasolineras anteriores, es la causa por la que aún no se ha procedido a su desmantelamiento por parte del concesionario. En concreto en este caso presentó un proyecto que, si bien retiraba los surtidores, rellenaba los depósitos de combustible con una resina, lo que no ha sido aceptado por Urbanismo, que les exige su completa retirada y su relleno con un material que no impida el paso de futuros servicios.