Los padres de Son Ferriol se movilizan por el instituto público

Los padres de alumnos de la barriada de Son Ferriol están cansados de falsas promesas, ya que llevan años esperando a que se construya el instituto público, pero el compromiso aún no se ha cumplido, a pesar de que existe un solar reservado para levantar la estructura educativa. Y para que su voz se escuche, mañana sábado se ha organizado una marcha reivindicativa, convocada por la asociación Apima del colegio público de la barriada, en la que se portarán pancartas para exigir el instituto, que hace años que esperan.

Los alumnos de Son Ferriol que terminan ESO no pueden continuar sus estudios en la barriada, al no existir ningún centro para continuar con los cursos superiores. Se tienen que desplazar al instituto y tienen la oportunidad de ir a cinco centros de secundaria, cuatro de ellos en Palma y uno en Marratxí. Los vecinos de la barriada llevan más de 30 años reclamando que se construya el instituto y si bien sus voces han sido escuchadas por los políticos, que incluso se han comprometido a desarrollar las obras de la infraestructura educativa, lo cierto es que todavía no se ha iniciado ningún proyecto de construcción. Y lo que es aún peor, todavía no hay fecha para que se inicien las obras. Los representantes de los padres justifican esta movilización callejera porque el traslado de sus hijos a otra barriada para que puedan continuar con sus estudios representa graves inconvenientes a las familias.

Los padres recuerdan el nivel de crecimiento que ha sufrido esta barriada del exterior de Palma, situación que justifica que se disponga de un instituto público.

La primera acción prevista se celebrará mañana sábado a partir de las once de la mañana. La comitiva de protesta se concentrará en la plaza de la iglesia y desde allí se trasladará caminando hasta el solar de Son Llàtzer, que es el lugar elegido para construir esta instalación educativa. Los organizadores han reclamado la implicación de los padres, para que el compromiso político se cumpla.