La plataforma ciudadana No toqueu sa Garrigueta Rassa, que cuenta con representación en la subcomisión de Medio Ambiente que estudia el proyecto de rehabilitación de la cantera de Establiments presentado por la empresa Terral Holding 2005 S. L. ha exigido la retirada de esta propuesta y que se presente una nueva que no suponga realizar más voladuras, ni el empleo del martillo mecánico ni la recepción de material externo a esta antigua explotación.

En la subcomisión de Medio Ambiente celebrada la semana pasada en la que la plataforma está presente con voz el úll presidente de la comisión retiró en el último momento este punto del orden del día. No obstante será incluida en la próxima reunión de esta subcomisión prervista para el próximo día 16 de diciembre.

Por ello, desde la plataforma, integrada por las asociaciones de vecinos Nova Son Roca, Establiments, Son Anglada, el Secar de la Real, Son Rapinya, Son Espanyol, Son Roqueta, la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, el Gob, Terra Ferida, Ciutat per a qui l'Habita y Amics de la Terra, si bien desean que se restaure la cantera y lamentan que no se haya hecho aún tras 20 años de inactividad de la explotación ni que ni siquiera se haya exigido a la propiedad, afirman que no se oponen a un proyecto de restauración, ni que el propietario pueda obtener beneficios, aunque sí a la propuesta presentada.

Entre otros motivos afirman que se trata de un proyecto con "un gran impacto en el entorno humano" por su situación muy cercana a zonas densamente pobladas y con una previsión de incremento de población importante, tal como se contempla en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma aprobado inicialmente.

Asimismo alegan que la carretera que da acceso a la cantera dispone de tramos cuya anchura no supera los 5,80 metros, en la que no caben dos camiones que se cruzan. Al respecto, afirman que los informes sobre el tráfico que figuran en el expediente no están actualizados, ya que el informe del Consell Insular, por ejemplo, es de 2018. Afirman que cuantitativamente, para poder trasladar el material previsto en el proyecto de restauración "hacen falta 9 camiones de 20 toneladas por hora, con trayecto de ida y vuelta", que supone 18 trayectos por hora durante 12 horas a lo largo de 30 años.

Consideran que, desde el punto cualitativo, el impacto aún sería mucho mayor porque "no se trata de vehículos cualesquiera, sino de camiones de más de 20 toneladas". Si bien la subcomisión propone que la empresa contrate a una persona para que se ocupe exclusivamente del control del tráfico y que se restrinja la circulación durante los horarios de entrada y salida de los colegios, los vecinos consideran que no se garantiza "este supuesto control" y se preguntan dónde esperarán los camiones para evitar que se crucen.

Si bien la subcomisión recomienda la supresión de las voladuras previstas, consideran que su sustitución por doce horas de "martillo mecánico" durante dos años no supondrá una disminución de los ruidos ni de las molestias. Ponen de manifiesto asimismo que el mantenimiento de los 5.800 metros cuadrados de zona que se incluye en el ANEI no se garantiza por parte de la Subcomisión, puesto que se trata solo de una "recomendación".

También rechazan que se comercialice el 70% de los 6 millones de toneladas de material existentes en estos momentos en la cantera para su sustución de escombros procedentes de fuera, algo que, en su opinión no se garantiza, además de que esta sustitución se realiza "a costa del medio ambiente y de las seguridad y el bienestar de la población del entorno".

En la propuesta tampoco queda claro, según la plataforma, qué se hará si no es posible obtener los materiales para rellenar la antigua explotación hasta las cotas definidas, provocando que el proceso sea "eterno" ni tampoco se ha estudiado el impacto sobre el acuífero utilizado por los pozos de la zona y Emaya.