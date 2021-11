El PP anuncia un proyecto viable para la plaza major

El presidente de la junta territorial del PP de Palma y virtual candidato por los conservadores a la alcaldía en 2023, Jaime Martínez, ha anunciado que su partido emprenderá «un proyecto de valor, viable y generador de riqueza» en las galerías subterráneas de la plaza Major, que «reforzará, potenciará y protegerá al pequeño comercio y la restauración» y que «dará sentido a las calles peatonales del entorno». La iniciativa de los conservadores «comunicará Can Amunt y Can Aval situando a primer nivel la plaza Major como se merece y dando respuesta a los actuales problemas de vandalismo e inseguridad». Así se lo ha comunicado al presidente de la asociación de comerciantes de la plaza Major, Andreu Isern. Lógicamente la propuesta, como no puede ser de otra manera, va a ser consensuada con todos los sectores. Una iniciativa que podría ser incluso suscrita por el actual equipo de gobierno y que, como tantas otras, se enmarca, por el momento, en la categoría de las buenas intenciones.