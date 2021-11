El exjefe de la Policía Local de Palma tendrá que devolver 56.000 euros que cobró

Josep Palouzié fue designado en el año 2017 como máximo responsable de la Policía Local de Palma, en plena investigación por la corrupción que salpicaba al cuartel de Sant Ferran. El área de Seguretat Ciutadana, dirigida por la concejal Angélica Pastor, tuvo que recurrir a una persona de la Península, debido a que todos los funcionarios del cuartel, con rango para ser jefes, estaban imputados.

La anulación de este suplemento se ha decidido por la demanda presentada por el sindicato UGT, que ayer a través de un comunicado se mostró muy crítico con Pastor. La sentencia del juzgado de lo contencioso concluye que este complemento de productividad, que venía cobrando Palouzié, es ilegal porque no fue negociado con las fuerzas sindicales.

Así, según fuentes del sindicato, la juez cita la jurisprudencia del TSJB, en la que se determina que el complemento de productividad es «una retribución complementaria de carácter subjetivo». Por tanto, Cort estaba obligado a que este plus fuera negociado con los representantes del colectivo. También critica el sindicato que el Ajuntament de Palma tampoco cumplió la ley cuando aprobó los criterios de valoración que justificaban este plus económico. Aurelio Martínez, representante de UGT, denunció ayer que Cort aprobó este aumento de sueldo de casi 18.000 euros sin dar cuenta a los sindicatos. Por este motivo, no se descarta presentar en un futuro una querella por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

El sindicato aprovechó esta sentencia para criticar las decisiones políticas sobre la Policía Local de Palma en la anterior legislatura. UGT critica también que el Ajuntament de Palma haya decidido recurrir esta sentencia ante el Tribunal Superior, cuando se considera que ha quedado claro que con la aprobación de este complemento económico «se vulneró el derecho a la negociación colectiva», ya que no se acordó a espaldas de los sindicatos una retribución económico a un funcionario antes de su aprobación