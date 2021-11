Agotados. El el cartel que Palma Activa ha puesto en su página web en menos de 24 horas cuando se pretende disponer de alguno de los 25.000 bonos de descuento que comenzaron a repartirse ayer con el fin de fomentar las compras en el pequeño comercio de Palma.

Desde este organismo municipal, no obstante, se anuncia que el próximo lunes, día 8 de noviembre se procederá a la "liberación" de los vales que no se hayan utilizado, por lo que previsiblemente las personas que ahora no han llegado a tiempo a obtener alguno tendrán una segundo oportunidad.

Cada vale incluye un descuento de 20 euros para una compra mínima de 35 euros. Cada persona mayor de edad residente o no en Palma puede descargarse un máximo de 6 vales, de tal forma que si realiza una compra de un mínimo de 35 euros se le descontarán 20 euros, si la adquisición es de 70 euros o más el descuento será de 40 euros (dos vales), y así sucesivamente hasta agotar el máximo de seis vales por persona.

Los bonos deben cambiarse en los comercios adheridos a la campaña, que tiene un presupuesto de 250.000 euros y finaliza el próximo día 31 de noviembre. Se han adherido a al campaña un total de 117 comercios de moda y confección, juguetes, ocio y decoración, joyería, hogar, mobiliario y decoración, librerías, alimentación, mercados no permanentes y otros.