Palmario | Hoy se renuevan las juntas de distrito del PP de palma

Los afiliados del Partido Popular de Palma que estén al corriente de pago de las correspondientes cuotas, eso sí, están hoy convocados en un hotel de la Platja de Palma con el fin de ratificar las candidaturas presentadas para presidir cada uno de los quince distritos existentes en la ciudad en función de la organización interna de este partido. Pese a que solo se ha presentado un candidato por distrito, lo que en su momento fue destacado por el presidente de la junta territorial, Jaime Martínez, como una muestra de unidad y la cohesión interna, habrá votaciones. No obstante, estas se realizarán a mano alzada, lo que significa que cada candidato solo podrá recibir el voto afirmativo o la abstención por parte de cada uno de los militantes presentes en el congreso. No se prevé que haya sorpresas, como no las ha habido a lo largo de todo el proceso de presentación de candidaturas, aunque algunos ya hacen cábalas sobre cuántas abstenciones tendrá tal o cual candidato. Cabe decir que basta un voto para que el candidato o candidata sea ratificado como presidente. Por otra parte, casi la mitad de candidatos repiten. Los nuevos presidentes y sus secretarios pasarán a formar parte de la dirección de la junta territorial de Palma.

‘Minibiografía’ de Santa Catalina Tomás en el centro cultural de La Misericòrdia

Como ya se ha dicho, este año se han suspendido todos los actos civiles y religiosos en torno a la fiesta de Santa Catalina Tomás. No obstante, se puede contemplar, en la sala multiusos del centro cultural de La Misericòrdia y hasta el próximo día 13 de noviembre la exposición de una «minibiografia» de la santa en viñetas.

Una cotorra argentina se cuela en el Parc de ses Veles

Una cotorra argentina se coló hace unos días en el Parc de ses Veles conviviendo, aunque con una cierta agresividad, con las palomas.