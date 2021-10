Palmario | La ‘Beateta’ se queda sin Carro triunfal, catequesis y oficio

En condiciones normales mañana, sábado, desfilaría por las calles de la ciudad el carro triunfal de la Beata. No obstante, como ya se anunció el pasado mes de julio, este año no habrá desfile procesional debido a la pandemia, si bien se había dejado abierta la posibilidad de que los demás actos de carácter religioso que se realizan con motivo de la celebración del memorial en honor a Santa Catalina Tomás en Palma pudieran desarrollarse. No va a ser así ya que estos también han sido suspendidos. De esta forma, esta tarde no se celebrará la tradicional catequesis que se realiza habitualmente en el claustro del convento de Santa Magdalena, a la que asiste la niña que dada año representa a la beateta, junto con su antecesora y la que le va a suceder. El sábado por la mañana tampoco habrá el oficio solemne que habitualmente se celebra el día del desfile. Así pues, este año, la niña Blanca Zaforteza Macià solo ha podido participar en el acto de su presentación el pasado día 28 de julio, con la presencia del obispo, Sebastià Taltavull, coincidiendo con la celebración de la fiesta de Santa Catalina Tomás. Y el próximo año deberá dar paso a la niña Elena Truyol Ensenyat, que es la designada para sucederle.

Todas las dependencias de la Policía Local ya son cardioprotegidas

Todas las dependencias de la Policía Local de Palma ya son espacios cardioprotegidos. Se han instalado una treintena de desfibriladores externos semiautomáticos y equipos de reanimación.

Truyol explica el Plan General a los miembros del Consell de Model de Ciutat

La teniente de alcalde Neus Truyol aprovechó el miércoles la celebración del Consell de Model de Ciutat para explicar a sus miembros el nuevo Plan General, del que destacó que es más restrictivo en la ordenación del suelo rústico.