Siete multas en una hora y media y un patinete requisado. Es el balance del control piloto de alcoholemia y drogas que ha realizado durante la mañana de este miércoles la Policía Local de Palma a los patinetes eléctricos y las bicicletas que circulaban por el Passeig Mallorca, en la confluencia con la calle Rubén Darío. Las pruebas de estupefacientes han dado todas negativas, y solo se han levantado actas por sanciones leves, como no llevar el chaleco reflectante, circular por la acera, llevar auriculares o no disponer de casco.

Según el cuerpo policial, la jornada más que sancionadora ha sido informativa. Y es que el objetivo último ha sido sensibilizar a la población del correcto uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VPM) tras haber detectado en las últimas semanas a conductores de patinetes eléctricos bajo los efectos del alcohol. Tal y como ha recordado una agente, los conductores de VPM están obligados por ley a someterse a pruebas de detención de alcoholemia y drogas, y no hacerlo puede acarrear una denuncia administrativa de hasta mil euros.

Durante la mañana de este miércoles, todos los conductores a los que los agentes les han dado el alto (veinticinco en concreto) han accedido a soplar «sin problemas». Entre ellos estaba Samanta Calderón, quien se disponía a ir trabajar cuando pasó por el control. Era la primera vez que la paraban con el patinete eléctrico. «Me parece muy bien que nos hagan la prueba de alcoholemia, al igual que se hace con los conductores de coches, se debe controlar a los de los patinetes eléctricos», asegura. Unas palabras que corrobora Francisco Martín: «Me parece perfecto. Hay mucha gente que va como loca con los patinetes y hay que vigilarlo».

También a Luis Campuzano le ha parecido bien que le hicieran soplar. No ha estado tan de acuerdo cuando el agente le ha informado de que le sancionarían por haber circulado por la acera con su patinete. «Solo han sido veinte metros, desde la parada de bus hasta que me he podido incorporar al carril bici. Me parece desproporcionado», sostuvo. Pocos minutos después, José María Gómez ha sido multado por no llevar el chaleco reflectante. «Sabía que lo debía llevar y no lo he hecho. No puedo decir nada», indica, resignado.

Por otro lado, a Jorge Malla le han inspeccionado a conciencia el patinete. «Han comprobado los vatios, y ya me han advertido de que cuando cambie la normativa no podré circular con él porque superará la potencia permitida», explica. A favor de que se realicen controles de alcoholemia y drogas a los conductores de VPM, Malla destaca los peligros de circular con este tipo de vehículos: «Muchos no saben utilizarlos, circulan por donde no deben, y los peatones cruzan sin mirar».