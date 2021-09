Los residentes de Palma toman los aparcamientos del centro el Día sin Coches

Cualquier ciudadano que desconozca que este miércoles se celebra en Palma y en numerosos ciudades del mundo el Día sin Coches, no habrá notado prácticamente nada si se desplaza con su vehículo particular al centro de la ciudad y pretende aparcar en las tres zonas ORA que aún no están marcadas como Áreas de Circulación Restringida a Residentes.