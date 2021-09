«No soy un tránsfuga, mi voto no cambia mayorías ni me he ido a otro partido»

¿Cuándo tomó la decisión de abandonar el partido?

Ha sido una decisión muy triste por mi parte. Piense que fui el primer coordinador de Ciudadanos en Balears, por lo que comencé en diciembre de 2014 un proyecto con mucha ilusión y con apenas unas treinta personas.

¿De este primer grupo fundacional cuántas personas quedan en el partido?

Tengo serias dudas de que quede alguien, pero no se lo puedo precisar. Desde luego de la primera ejecutiva no queda nadie porque yo era el último.

¿Hubo alguna cosa concreta que fuera el detonante de su decisión?

Mire, normalmente me he dedicado seriamente a lo realizado tanto en mi vida profesional como política o sindical, por lo que considero que no es de recibo lo que está pasando en el partido. Creo que no se está dando la imagen de seriedad que requiere cualquier formación u organización solvente. Todo lo anterior me sabe muy mal y, sin tener ninguna cuestión personal contra nadie de Ciudadanos, me parece que la forma de actuar no es la correcta por parte de un partido que pretendía erradicar una forma de hacer política que criticábamos y ahora resulta que empeoramos.

¿Por qué mantiene el cargo de concejal y no entrega el acta tal como le han solicitado?

El partido hace poco convocó una reunión de afiliados y fue telemática. Asistieron 30 personas, entre ellas los parlamentarios, los consellers, los cargos institucionales del Parlament y las personas contratadas. Al final, haciendo el recuento, nos salen cuatro afiliados. Además si ahora dejo el acta, la práctica totalidad de los que me suceden o ya no son del partido o se han ido al PP. Piense que la persona que ocupa el puesto número cinco, Pere Miró, está en el PP. Después viene Cristina Fiol, que ya no está en el partido y posteriormente otra persona que también milita en el PP.

Dicho lo anterior, ¿se considera un tránsfuga?

No, porque no me he ido a ningún sitio. Me he quedado en casa. Para que se me pudiera considerar un tránsfuga me tendría que haber ido a otra organización, algo que no he hecho. Además, mi voto no va a suponer un cambio en la correlación de fuerzas ni de mayorías y minorías que hay actualmente en Cort.

¿Cómo será su sentido de voto a partir de ahora?

Hasta ahora he acatado la disciplina de voto propia de pertenecer a un partido político y ahora lo haré en conciencia, aunque le diré que no tendré que esforzarme mucho porque siempre lo he hecho.

Se ha dicho que abandona Ciudadanos para sumarse a la nueva plataforma, partido o coalición que impulsan, entre otros, el alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, y el exalcalde de Manacor y exdirigente de El Pi, Antoni Pastor.

Me han llamado todos los partidos del arco parlamentario, incluyendo el PSOE y Podemos para solidarizarse conmigo y expresarme su cariño porque, como usted sabe, siempre he cuidado mucho las relaciones personales. La verdad, es que no he hablado de incorporarme a ningún partido o plataforma. Todo el mundo ha oído hablar del proyecto al que usted se refiere cuyo nombre sería Coalición por Mallorca o algo parecido. Pero tengo entendido que se pretende que sea una coalición de partidos independientes, por lo que habría que ver si en Palma existe alguna formación de estas características, algo que yo desconozco.

¿Ha tenido contactos con el señor Monjo?

A Monjo le conoce hasta la ejecutiva balear de Ciudadanos. Este partido en su momento contactó con los partidos independientes de los pueblos para poder constituir candidaturas en los municipios y yo tengo constancia de que la señora Capó hace dos años tuvo contactos para explorar la posibilidad de formalizar candidaturas en los respectivos municipios.

¿Pero alguien de este proyecto se ha puesto en contacto con usted?

Yo he hablado con muchas personas, algunas de ellas supongo que están en esta coalición y otras que no. Conozco independientes de municipios porque también cuando fui responsable de Ciudadanos nos pusimos en contacto con los partidos independientes de los pueblos.

¿Le gustaría continuar en política?

No lo sé. Ahora mismo estoy a la expectativa, a ver cómo acaba la legislatura. Por el momento no he decidido nada.

¿Le gustaría continuar en la política municipal o dar el salto a la insular o autonómica?

Cuando llegué a la política municipal no tenía ningún tipo de experiencia a este nivel. Debo decir que este trato directo con la ciudadanía, con las asociaciones y constatar los problemas tan cercanos me atrajo mucho. Probablemente sea más ilusionante continuar en Cort, aunque en estos momentos lo desconozco, porque no sé qué proyecto puede surgir en un sentido u otro.

Veo que no descarta continuar.

Usted sabe que la política cambia de día en día, de semana en semana. Lo anterior se verá una vez que tenga las cosas más claras que ahora. Aún estoy «tocado» con la renuncia a Ciudadanos, me ha afectado mucho, no ha sido un plato de mi gusto.

¿En qué sentido le ha afectado?

El proyecto de Ciudadanos me parece que sigue siendo muy válido siempre y cuando se llevase a cabo tal como se exponía y se daba a conocer a la ciudadanía en un principio. Creo sinceramente que sigue siendo viable siempre y cuando alguien se decida ejercer la política tal como pretendíamos inicialmente.

¿Qué futuro le augura a Ciudadanos?

No dispongo de una bola de cristal para decirle qué pasará, aunque si un partido pierde la base, dígame cómo afrontará los procesos electorales, cómo podrá continuar implantándose en la sociedad a la que pretende representar y cómo podrá exponer sus proyectos seriamente ante la ciudadanía. Creo que el comportamiento interno de una organización debe ser ejemplar, lo que en este caso no se ha producido.

¿Y a nivel nacional?

Mire las previsiones del CIS, no seré yo quien haga cábalas sobre los resultados de Ciudadanos a nivel nacional. Le dan lo que le dan, en la última encuesta le daban un diputado y probablemente sea de Madrid, por lo que se puede imaginar dónde se va el proyecto.

¿Cree que en las próximas elecciones cabe un partido o una coalición de centro liberal que pueda sustituir a Ciudadanos o a El Pi?

En política es muy importante la confianza si se pretende que tu proyecto tenga una buena acogida en la sociedad. Y esta confianza la dan las personas y la oferta del partido al que representas al conjunto de la ciudadanía. Cuando se pierde la confianza es muy difícil revertir la situación. Y en el caso de Ciudadanos, que es un partido nuevo, la pérdida de confianza es una herida mortal. Creo que si sale un partido capaz de ilusionar a las personas con el trato directo como se da en la política municipal y es capaz de dar confianza, claro que tiene viabilidad. Tenía viabilidad el proyecto de Ciudadanos si no se hubiera hundido como lo ha hecho, imagine si surgiera una formación capaz de generar de nuevo esta ilusión y confianza entre la ciudadanía.

¿Qué debería hacer este partido para volver a recuperar la confianza?

Lo deben decir ellos. Que se pongan y trabajen un poco en este aspecto, aunque creo sinceramente que lo tienen complicado.

¿Qué pensó cuando fue relegado del primer al tercer puesto de la candidatura a Cort?

Políticamente creo que fue un gran error, pero no por relegarme a mí. En febrero de 2019 las encuestas nos daban en Palma hasta siete concejales, algo que se sabía a nivel nacional. Creo sinceramente que si no se hubiera cambiado tan radicalmente la lista de Palma, el resultado en Cort podría haber sido muy distinto. Lo que no entendí es que no contaran con los otros concejales de una candidatura nueva como era la de Ciudadanos y que llevaban cuatro años en Cort. Se dilapidó la memoria y la experiencia de cuatro años de legislatura y no les ofrecieron ni ir en lista, lo que me parece llamativo y más si había la expectativa de conseguir siete concejales.

¿Cree que la presencia de José Ramón Bauzá suma a Ciudadanos?

Creo que no. Es más, ha sido un foco de conflicto interno en el propio partido. Recuerde que el señor Pericay hoy tampoco está en Ciudadanos y fue el que como jefe del partido en esta Comunidad Autónoma se enfrentó con el comité nacional por la presencia de este señor. Y no se trata de una cuestión personal, sino de trayectoria política.

¿Cómo se plantea la relación futura con el que hasta ahora ha sido su partido?

No tengo ningún problema personal. Espero que los que continúen en el partido y en el grupo municipal no hagan de mi renuncia un problema personal porque no lo es. Continuaré con la misma línea y haré valer mi condición de concejal del Ayuntamiento, aunque ahora debo ver cómo lo hago.

¿Hubiera sido posible un gobierno entre el PP, Ciudadanos y Vox?

Con Vox me parece complicado por muchos motivos, aunque sí que creo factible un gobierno entre el PP y Ciudadanos si los números suman, o incluso entre Ciudadanos y el PSOE. Esta última opción no creo que deba descartarse, como se ha hecho en determinados sitios. Un partido que quiere ser liberal y serio debe facilitar la labor de gobierno.

¿Con Vox sería más complicado?

Creo sinceramente que sí, aunque en determinados temas nos podemos poner de acuerdo. De hecho, Vox ha hecho proposiciones que han sido aprobadas por mayoría o por unanimidad. Tenga en cuenta que la política municipal no es tan ideológica, sino que se centra en la gestión, por lo que es más fácil poder llegar a acuerdos.