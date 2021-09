La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, entidad que impulsó la prohibición del alquiler turístico en pisos, propuesta que luego hizo suya el equipo de gobierno y fue aprobada por el pleno municipal en julio de 2018, lamenta que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares haya anulado esa regulación pero asegura que no da la batalla por perdida.

Maribel Alcázar, presidenta de la Federación, lamenta el fallo del TSJB y considera que "es una manera de judicializar las decisiones políticas y de destruir la participación ciudadana". En este punto, la representante de las asociaciones de vecinos, ha recordado que su entidad llevó a cabo una recogida de más de 6.000 firmas y presentó una Iniciativa Legislativa Popular exigiendo la prohibición del alquiler turístico en pisos de toda la ciudad.

Alcázar ha avanzado que ahora analizarán detenidamente la sentencia y se pondrán en contacto con las diferentes instituciones competentes para decidir qué hacer. "No damos la batalla por perdida, ni mucho menos. No puede ser que Palma sea un gran hotel turístico y que a cualquier hora, de día o de noche, haya fiesta". La presidenta de los vecinos ha reivindicado el derecho al descanso de los residentes y ha insistido en que la sentencia "no respeta la participación de la ciudadanía".