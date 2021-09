Palmario | Otro desencuentro a cuenta esta vez de Son Sant Joan

El Tripartito de Cort, integrado por los concejales del PSIB-PSOE, Podem Palma y Més per Palma protagonizará probablemente en el próximo pleno municipal que tendrá lugar el último jueves del mes de septiembre otro desencuentro, que no enfrentamiento. En esta ocasión a cuenta de la posible ampliación o no del aeropuerto de Son Sant Joan, una polémica reabierta debido a la propuesta de ampliación del aeródromo del Prat de Barcelona realizada por el Gobierno central a la Generalitat catalana y que ha sido ya rechazada de plano por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. En Palma esta cuestión ya se discutió hace dos años en Cort y en aquella ocasión la postura de los concejales socialistas fue clara: un no rotundo a las obras de ampliación que supusieran un incremento de la capacidad operativa de Son Sant Joan, aunque estaban de acuerdo en aceptar inversiones que supusieran mejoras en las instalaciones. Por el momento, desde el grupo mayoritario que conforma el equipo de gobierno se asegura que no hay nada decidido al respecto, aunque tanto desde Podemos como desde Més están por un no rotundo a una hipotética ampliación.

Emaya a l’Escola, con más oferta de cursos y talleres

La oferta del programa Emaya a l’Escola de este año, que cuenta con un total de 21 actividades además de la posibilidad de realizar prácticas lúdicas y educativas tiene una gran aceptación. En tan solo 15 días se han recibido más de 250 reservas para las actividades relacionadas con la educación ambiental, el ciclo del agua y el reciclaje.

Pillados ‘in fraganti’ echando escombros

Quienes seguramente no asistieron a los cursos de educación ambiental fueron los dos individuos que el martes fueron pillados in fraganti por un ciudadano echando sacos de escombros en un solar que ocupa una nave abandonada del polígono de Son Morro.