Polémica por el asfaltado del camino que da a la urbanización ilegal de Son Olivaret

El asfaltado por parte del área de Infraestructuras del ayuntamiento de Palma del camino que comunica Sant Jordi con la parcelación rústica ilegal de Son Olivaret ha generado polémica entre los vecinos.

Algunos han alertado de que esta vía no es de titularidad municipal, por lo que se han extrañado de esta actuación del área de Infraestructuras, ya que los propietarios de las parcelas de esta urbanización ilegal y no recepcionada por el Ayuntamiento solo dispondrían de un derecho de paso.

En consecuencia, consideran que el coste del asfaltado no debería ser asumido por las arcas municipales sino a expensas de los propietarios beneficiados por esta mejora.

Desde la asociación de vecinos de Sant Jordi, su presidente, Xisco Jaume, manifestó que su entidad está recabando información sobre la situación legal del camino y si la actuación municipal es correcta o no, con el fin de que, con posterioridad, solicitar una reunión con los responsables de Infraestructuras.

Según este representante vecinal en estos momentos «aún no podemos pronunciarnos» puesto que carecen de toda la información necesaria para hacerlo. No obstante, manifestó que, en principio, la actuación municipal «no nos parece bien», por cuanto no atiende a otras prioridades.

No es la primera vez que se han levantado voces en contra del asfaltado de este camino que da acceso a esta parcelación rústica ilegal, una de las 94 existentes en la ciudad. En septiembre de 2006 el entonces grupo municipal del PSM ya se opuso a una actuación similar.

Por su parte, desde el área de Infraestructuras, la concejala Angélica Pastor manifestó que esta actuación responde a una petición vecinal de años. Afirmó además que esta vía no solo da servicio a la urbanización de Son Olivaret, sino que también constituye el acceso obligado para otras propiedades no incluidas en esta parcelación rústica ilegal.

60.000 euros públicos

Según el coordinador general del área de Infraestructuras, Luis Sureda, se ha procedido al asfaltado de un kilómetro del camino que comunica Sant Jordi con s’Aranjassa pasando por Son Olivaret, sin entrar en ninguna de las vías propias de esta parcelación. Si bien la sección del camino es de seis metros, no se ha asfaltado en su totalidad, puesto que se ha dejado una zona a cada lado sin pavimentar, con el fin de que pueda absorber el agua de lluvia. La actuación ha tenido un coste de 60.000 euros por lo que la inversión por metro lineal pavimentado ha sido de 10 euros.

Esta actuación se enmarca en el plan de limpieza y adecuación de caminos rurales. Hasta el pasado mes de junio se actuó en 50.000 metros lineales de aceras de caminos rurales de los 285.000 metros lineales existentes en el término municipal.