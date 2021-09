Palmario | Bauzá no dispone aún de teléfono ni de mesa en Cort

El exconcejal de Ciudadanos, Josep Lluís Bauzá, que rompió el carnet del partido naranja en plena canícula estival del mes de agosto manteniendo, no obstante, su acta, no dispone aún en Cort, como concejal no adscrito ya que no puede formar grupo municipal ni sumarse a ninguno de los existentes, de mesa ni teléfono, tal como solicitó con el fin de poder realizar su trabajo como representante electo de los ciudadanos que, pese a su dimisión, continúa ostentando. Como concejal no adscrito tiene derecho a estar en todas las comisiones informativas, aunque sin voto, así como, lógicamente, a participar en el pleno, manteniendo su derecho a voto, aunque dada la distribución del actual Consistorio no tendrá repercusión en el resultado de las propuestas siempre que el equipo de gobierno se mantenga unido, algo que no está garantizado en todos los casos y menos a medida que nos vayamos acercando a la próxima cita electoral prevista para dentro de menos de dos años. La salida de Bauzá también ha tenido como consecuencia para el grupo naranja la pérdida de la asignación de 1.500 euros al mes para gastos organizativos. El concejal tiene derecho a una asignación mensual, al margen de la retribución que cobra por asistencia a los plenos y comisiones, de 700 euros mensuales.