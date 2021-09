Toni Colom, jefe de Igualdad, manifestó ayer que el aumento presupuestario y de personal en estos servicios está «absolutamente justificado» ya que parte de los servicios estaban desfasados desde 2012 y «otros se han visto superadísimos por culpa de la pandemia». Por ello, agradeció la respuesta política que Hila y Vivas dieron a conocer ayer.

Colom también comentó que Palma presenta una situación «peculiar» al registrarse en este partido judicial muchas más denuncias por violencia machista que la media estatal. En 2019, en la ciudad se presentaron 102 denuncias por cada 10.000 habitantes frente a las 70 del conjunto del Estado o las 94,5 de Balears. Las cifras, según el técnico, no significan que en Ciutat haya más violencia, sino que «las mujeres creen que vale la pena salir de la violencia de género y por eso denuncian y acuden a estos servicios».

Sobre esta cuestión, Carina Barroso, de la asociación Brilla, que lucha contra las violencias machistas, aseguró que reciben «cada día un incremento enorme de demandas y solicitudes sobre violencia económica».

«Muchísimas mujeres deciden no denunciar por no quedarse en la calle, no solo ellas, sino ellas y sus hijos. Y siguen sufriendo», añadió Barroso. Por ello agradeció el incremento de plazas de acogida.

Esta abogada expuso que en violencia económica, «la vivienda es uno de los elementos que utiliza el maltratador para castigar a las víctimas», ya sea no pagando el alquiler y provocando un desahucio o impidiendo a la mujer seguir viviendo allí, «ejerciendo violencia sobre todo psicológica».

Carina Barroso celebró el aumento de horas de psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales y de todo el servicio atención integral «porque cuando una víctima necesita denunciar y que pare la violencia, necesita ese acompañamiento». Entre la ampliación de ese asesoramiento, la abogada destacó que se incluya el servicio jurídico.

Durante la presentación de las mejoras económicas y de personal, Toni Colom aseguró que «en violencia de género no todo vale, tiene que haber calidad en los servicios».