Palma descarta cobrar una tasa específica a los turistas que visiten su centro histórico

Venecia da un paso más en su lucha por atajar la masificación turística con la implantación de una nueva tasa que deberán pagar los turistas que visiten la ciudad y no pernocten en ella. Desde el ayuntamiento de Palma no se ha querido entrar a valorar la medida ya que Cort no se planeta implantarla. Fuentes del consistorio apuntan que no es viable y resaltan que las realidades de ambas ciudades no son comparables. Señalan que, en cualquier caso, el Ayuntamiento no sería competente para aplicar una tasa de estas características.