El contraste entre las dos EMT

Subimos al autobús de la línea 35 en la parada 384 a las 10:00h, en el Área de intercambio del Aquarium, rumbo a Plaza de La Reina. José Luis Oliver, el conductor que nos acompaña, explica que lleva trabajando para la EMT 24 años, concretamente esta línea la lleva de manera fija desde hace un año. «No me esperaba que hubiera tanta gente. Es una de las líneas que más carga gente», comenta. «Hay momentos de saturación total, sobre todo cuando hay colegio en las horas puntas», explica. «Es terrible porque llega un momento que, a la altura del Molinar, tienes que ‘dejar pasar’ pasajeros porque hay demasiadas personas ya subidas», exclama refiriéndose al hecho de tener que pasar de largo en ciertas paradas porque no caben más usuarios.

En relación con la situación actual por el covid-19, dice que «la gente se pone nerviosa, ya que están muy ‘pegados’, muy cerca unos de otros, y por mucha mascarilla o venta abierta que lleves tienen miedo». Estima que de media se deben transportar «unas 700 u 800» personas por autobús al día. Comienza la ruta, y ya en la primera parada suben dos extranjeros. «A las primeras paradas suelen subir sólo turistas», comenta José Luis. Tiene sentido puesto que al inicio del recorrido se encuentran concentrados los hoteles de la zona del Arenal. «A partir de Can pastilla se acaban los extranjeros aunque, últimamente, por la parte del Coll d’en Rabassa estamos recogiendo a muchos franceses», añade. A medida que el autobús avanza por el camino de Can Pastilla, éste se va llenando. En varias ocasiones observamos cómo algunos extranjeros despistados intentan pagar el billete del transporte público con tarjeta de crédito, «only cash» les advierte siempre el conductor. Esta vez los dos visitantes no tienen efectivo, así que ambos se apean en la acera con cara de no saber muy bien que hacer ahora. Tal y como indica el chófer, en la zona del Molinar mayormente suben personas que no son turistas, Carmen es una de ellas. Lleva veinte años viviendo en Mallorca y coge la línea «habitualmente» para acercarse al centro de Palma. «La única queja que tengo es que hace mucho calor aquí dentro», cuenta. Nosotros lo corroboramos, el bochorno es apabullante, ya que aunque las ventanas van abiertas no hay aire acondicionado, y se nota mucho. Al llegar al final del trayecto, en Plaza de la Reina, todos los pasajeros bajan en avalancha del autobús y se desperdigan por Borne hacia sus quehaceres.

La situación es completamente opuesta en el tranquilo barrio de Sant Jordi, situado cerca de Casa Blanca. Por ahí pasa el autobús número 31, el que menos afluencia tiene en estas fechas. Miquel Martorell, nuestro chófer en esta ocasión, lleva 33 años como conductor-cobrador de la EMT. En cuanto a sí hay poca o mucha gente que coge la línea, Miquel narra que depende de la estación del año. «En invierno está más tranquila, en verano tiene más movimiento», dice. «Llevamos a mucha gente de los barrios, pero en estos meses también turistas, sobre todo en las zonas del Arenal y Can Pastilla», puntualiza. También añade que la 31 «está calificada como una de las líneas más ‘buenas’ en cuanto a calidad comparada con el resto». Al subir al vehículo, a las 11:25h, tan solo nos acompaña otro pasajero, un adolescente. Hasta que no llegamos a la parada número 300 sólo somos tres, aquí suben cuatro personas más. Una de éstas es una mujer joven con un carrito doble donde van un niño y una niña. Se llama Diana, y es una usuaria habitual de esta línea. La utiliza para llevar a sus dos hijos al colegio o desplazarse hasta Palma, ya que no tiene coche. «El autobús suele ir vacío excepto los que pasan a las 8:00h y las 10:30h, que van más llenos», afirma. «Aunque al medio día lleva gente dentro hasta la última parada», concluye.

El chico joven que llevaba con nosotros desde la primera parada se baja frente al colegio Borja Moll, cada vez somos menos. Frente al hotel Iberostar de la Avenida de América, suben algunos extranjeros más, entre ellos dos italianas que van de camino al centro. Les preguntamos que piensan hacer al bajar y contestan: «Tourism and shopping». A pesar de las entusiastas visitantes, el vehículo sigue yendo prácticamente vacío. Coincidimos con el chófer, este viaje ha sido mucho más apacible que el anterior.