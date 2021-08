Josep Lluís Bauzá presentó ayer por la mañana su dimisión como regidor del grupo de Ciudadanos en el ayuntamiento de Palma debido a la «decepción» con este partido. Cs agradeció públicamente la labor desempeñada por Bauzá durante estos años, pero también le exigió que devuelva el acta de concejal.

«Hoy pongo fin a mi etapa en Ciudadanos, ante la deriva de los que ‘dirigen el partido’ y no encuentran un rumbo coherente en el que apoyarse, sin que reconozcan la situación, contemplando la caída de un proyecto que pudo ser esencial en nuestra comunidad», comunicó Bauzá, que continuará como regidor no adscrito.

«Dejaron de lado a quienes formaron parte del partido y finalmente lo han abandonado, quedando un partido sin bases y con una exigua parte institucional que llevará en un breve tiempo probablemente a su desaparición», añadió sobre la actual dirección de Cs el regidor dimitido, quien aseguró que su «compromiso» con la ciudadanía «se mantendrá hasta el final de legislatura».

Por parte de Ciudadanos también hubo comunicado: «Bauzá conoce muy bien los estatutos de nuestro partido, los cuales señalan que todo aquel cargo que abandona la formación de forma inmediata debe abandonar su puesto en la institución donde fue elegido y su salario».

Josep Lluís Bauzá comunicó ayer que mantendrá su «compromiso» como edil no adscrito.

«Desde Cs, esperamos que Bauzá cumpla con estos estatutos y con la carta ética que firmó para poder concurrir bajo nuestras siglas. Los ciudadanos de Palma votaron a Cs por sus propuestas y si él dice ya no sentirse representado por nuestro proyecto, tampoco tiene sentido que siga ejerciendo como concejal con su correspondiente retribución económica», añadió la formación política.

En 2019, antes de las últimas elecciones municipales, el partido designó a Eva Pomar como candidata en Palma y relegó a Josep Lluís Bauzá al número 3 de la lista. Pese a esta decisión, y a que él estaba dispuesto a seguir al frente de la formación naranja, de la que fue el candidato en la campaña electoral de 2015, el regidor aseguró en ese momento no haberse sentido desautorizado. «Es una decisión del partido y voy a hacer lo que me diga, que es lo que siempre he hecho», declaró entonces.