La Mare de Déu reluce en La Seu

Mallorca vivió ayer con fervor su tradicional muestra anual de los llits de la mare de Déu entre la emoción de los devotos y la admiración de turistas curiosos. Cientos de personas acudieron ayer a lo largo del día a la Catedral de Mallorca para asistir a la conmemoración de la muerte de la Virgen María y su ascensión al cielo durante la festividad de la Asunción. La figura femenina, rodeada y protegida por ángeles policromados y decorada con flores y velas en los laterales conmocionó a multitud de feligreses que acudieron ayer a la célebre cita para mantener viva una tradición que ha vuelto a tomar empuje desde que se recuperó en 2010 por el Consell y el Obispado. La Seu no fue el único lugar en acoger a la Virgen yaciente sobre su lecho: 55 iglesias alrededor de toda la isla expusieron al público (y lo harán hasta el próximo domingo) la imagen de la Virgen dormida. En total, la figura está presentada en 13 iglesias de Palma y 22 de la part forana, si bien la Catedral es de las pocas que conservan el conjunto monumental completo, ya que las mayoría solo conservan la pieza principal, la Virgen, tendida sobre una mesa de madera. El resto de piezas fueron gastándose por el desuso ya que dejaron de mostrarse durante muchos años.

La imagen de la Virgen también pudo visitarse en las iglesias de Santa Eulàlia, La Mercè y Sant Gaietà, entre otras

Si la Catedral reunió a un elevado número de personas, no ocurrió igual con otras iglesias del centro de Palma: fuera por el calor estival sofocante o por precaución motivada por la situación sanitaria, las parroquias de La Mercè, Sant Nicolau y Santa Clara estuvieron prácticamente vacías durante el domingo, a diferencia de años anteriores en los que la asistencia a la dormición de la Virgen en sus últimos días había sido algo más elevada. La mallorquina María Munar, estudiante de medicina en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y católica practicante, alegó ilusionada que «ver a la Virgen me transmite mucha cercanía e incluso en ocasiones me puedo llegar a sentir identificada con ella, por eso hoy se le reza, para que responda a nuestras peticiones». Otras iglesias que exhibieron su imagen fueron Santa Eulàlia, Sant Miquel, Santa Creu, Sant Gaietà y Santa Magdalena.

Fuera de la capital, se podrá visitar en Sencelles, Binissalem, Inca, Montuïri y Petra. Catalina Mas, Conservadora del Patrimonio de la Seu, ha destacado el enorme valor histórico de la obra desde un punto de vista artístico en tanto que «se trata de uno de los conjuntos monumentales más importantes en cuanto a calidad técnica y material, que se conservan aquí, ya que data del S. X» y ha añadido que «es una pieza que se conserva en perfectas condiciones gracias a que fue restaurada hace varios años y no ha dejado de exponerse». Por su parte, el canónico de la Catedral ha hecho hincapié en la relevancia de continuar con una tradición recién retomada por las instituciones que forma parte del legado histórico de todos los mallorquines. Esta festividad de origen medieval se está intentando recuperar año a año de la mano de las administraciones públicas, la Iglesia y el sector privado.