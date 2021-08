Los vecinos de Son Quint se oponen a la rotonda que el Consell prevé en Can Valero

Los vecinos de Son Quint-Parc Natural de Ponent se oponen a la construcción de la rotonda en la carretera de Puigpunyent que proyecta el Consell de Mallorca, ya que consideran que no tiene sentido ni resolverá los problemas de tráfico en la zona. También la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) confirmó que este proyecto no es el que se había planteado al conseller de Movilidad, Iván Sevillano, a quien solicitaron una mejora de los accesos desde la Vía de Cintura a Can Valero para reducir los atascos.

Hace pocas semanas, el Consell aprobó el expediente de contratación para construir esa rotonda en Can Valero, en la Ma-1041 (camino de Jesús), a la altura de la calle Asival, y muy cerca de la rotonda de Camí dels Reis. Con este proyecto, la institución insular aseguraba que se daría solución a un punto conflictivo de tráfico y que se mejoraría la fluidez de circulación. Se alegaba, además, que respondía a una petición de empresarios del polígono y de la FEBT.

Joan Prats, presidente de la entidad vecinal Son Quint-Parc Natural de Ponent, calificó ayer este proyecto de «barbaridad» y aseguró que su construcción «no se justifica ni es coherente con nada». En su opinión, la futura rotonda de la carretera de Puigpunyent agravará los problemas existentes.

La entidad vecinal remarca que los puntos negros en Can Valero son tres: la salida del polígono por la calle Poima hacia Camí dels Reis, la rotonda en ese camino, y un tercero debido a la falta de una salida a la Vía de Cintura desde el polígono de Son Valentí por la calle Tèxtil.

La alternativa de los vecinos a la propuesta del Consell es regular con semáforos los puntos conflictivos o construir dos rotondas, una en el Camí dels Reis a la altura de la calle Poima y otra en el Camí de Jesús, delante de la calle Tèxtil, para que los vehículos puedan salir del polígono hacia la Vía de Cintura sin tener que pasar por la actual rotonda del Camí dels Reis.

Prats considera que el ayuntamiento de Palma debería obligar al conseller Sevillano a aplazar la construcción de esta rotonda. El presidente de la asociación vecinal recordó ayer que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma no ha sido aprobado todavía y que se debería esperar a tenerlo y ver cuál será el desarrollo de la zona, donde hay solares sin construir, antes de crear nuevas infraestructuras viarias. Es, a su juicio, una manera de condicionar el futuro desarrollo urbanístico.

Sobre los motivos de la Administración para crear esta rotonda en este punto de Can Valero, Prats también mencionó la posibilidad de que se quiera facilitar el acceso al polígono de camiones procedentes de las canteras de Establiments, con proyectos de rehabilitación en tramitación.

Por parte de la Federación Balear de Transportes se negó ayer que esta rotonda haya sido una petición de su organización para solucionar los problemas de tráfico en Can Valero, tal como alega el Consell. Lo que sí se pidió al conseller, cuando les anunció que se limitaba la velocidad a 80 kilómetros por hora en la Vía de Cintura, fue la mejora de los accesos desde esa autovía al polígono debido a los atascos que se forman.