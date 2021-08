Son Reus registra una subida del abandono de mascotas del 63%

Desde principios del mes de junio, en la perrera municipal de Son Reus se ha observado un considerable aumento en el número de mascotas, en particular perros y gatos, que han sido abandonados. La subida es de un 63,3%, ya que actualmente el centro está usando el 80% de su capacidad total para albergar a animales de compañía sin dueños.

«Están entrando uno o dos cada día», afirma Margarita García, voluntaria de Asociación SOS Son Reus desde hace cinco años. Explica que desde junio «la cosa está muy parada», y es que ahora mismo, hay 30 perros grandes, 15 pequeños y «un montón» de gatos que no tienen dueño. En total se han encontrado 98 mascotas. De éstas, 54 permanecen en la perrera con cero solicitudes de adopción, 29 perros y 25 gatos. «Vamos como locos para colocar los gatos, porque han parido muchas gatas», exclama Margarita.

La perrera cuenta con tres naves. La uno, con una capacidad de 40 jaulas, para perros pequeños. La dos, con 20 jaulas, para los grandes. Y la tres, de 60 jaulas, para los comunes. Antes de la «avalancha» del pasado mes, había entre 25 y 30 perros considerados potencialmente peligrosos (PPP), ahora el número ha menguado a siete, pero la adopción permanece «estancada». Los perros no considerados PPP son mestizos, comunes o de raza no peligrosa, como por ejemplo, seis pastores mallorquines. «Son perros sin mucho papeleo y aun así casi ninguno es adoptado», lamenta Margarita.

Existen tres categorías de perros: los vagabundos sin chip, que tienen que estar 15 días en Son Reus como mínimo; los abandonados con chip, que tienen que estar 40 días en el centro, además se debe publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad el número de microchip por si el propietario los reclama; y los de las renuncias, que son aquellos que se llevan a la perrera para dejarlos ahí. En este caso, el propietario del animal debe abonar 120 euros para renunciar a él, y éste puede salir de inmediato del centro, sin esperar ningún periodo determinado de días.

«Muy poca gente adopta. A los pequeños se los llevan enseguida o a los salchicha», comenta la voluntaria. Algunos de los perros llevan en la perrera más de un año. Uno de ellos es Kira, un perra considerada PPP que lleva un total de 500 días acumulados en una jaula del albergue. Mientras haya plazas vacías, no se contempla sacrificar a ningún perro, pero en caso afirmativo, «Kira es la primera en la lista. Si llegan más, los nuevos empujan a los que llevan más tiempo», concluye.

Rocío López, otra voluntaria de la asociación que lleva tres años ayudando en Son Reus, explica que desde la organización sospechan que el aumento se debe al fin del estado de alarma: «Durante el confinamiento muchas personas quisieron un perro para salir a pasear, ahora ya no les hace falta y se deshacen de ellos». En relación con «el problema de los gatos», también achaca la subida en la tasa de camadas felinas con el estado de alarma. Como no se podía salir de casa, no pudimos ir a a castrar a las hembras feraces», razona Rocío. «Debería haber una unión del pueblo de Palma para erradicar el problema de las gatas, están concentradas en colonias, es muy fácil localizarlas», explica.

En total la asociación cuenta con diez voluntarios que colaboran entre sí para pasear diariamente a los caninos. «Hay días que sólo hay dos personas, casi no viene nadie», lamenta. Tanto Rocío como Margarita hacen hincapié en la necesidad de que el Govern balear sea menos laxo con las leyes contra el maltrato animal. «Pegarle una paliza a un perro te sale gratis», exclama una de ellas. Además hacen un llamamiento a la ciudadanía para «echar una mano», ya que estos animales están «indefensos y muy solitos».