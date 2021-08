Varios vecinos denunciaron ayer a través de las redes sociales la decisión de la empresa de transportes de Palma, EMT, la supresión de varias líneas de autobuses debido, supuestamente, a que no cuenta con conductores suficientes, ya que muchos están de vacaciones. No solo ha enfadado a los usuarios, que tienen que esperar más tiempo de lo habitual la llegada del vehículo de transporte, sino también a los propios empleados. De hecho, los sindicatos ya han denunciado esta situación, pero no se ha adoptado ningún tipo de solución.

Los conductores que aprobaron las últimas oposiciones convocadas por la empresa municipal, pero que se han quedado sin plaza, también han pedido a la EMT que acuda a la bolsa para cubrir estas plazas. «Si se llamara a estos conductores se podrían cubrir todas las líneas y se mejoraría la atención de los usuarios, que en ocasiones han tenido que esperar hasta dos horas hasta que llegara el autobús», señaló un empleado de la empresa municipal. Denuncian que el número de empleados contratados recientemente no cubre la totalidad de las líneas de autobús. Los propios representantes sindicales han hecho llegar estas quejas a la empresa, que se ha justificado señalando que en verano hay muchos ciudadanos que están de vacaciones y, por lo tanto, no precisan utilizar el transporte público con tanta frecuencia. Sin embargo, esta excusa no ha convencido a los trabajadores, que consideran que esta decisión repercute de forma negativa en los ciudadanos que no se han marchado de vacaciones y que precisan utilizar el transporte público, ya que no tienen otra forma de moverse por la ciudad.

Los usuarios también denuncian que al reducirse algunas líneas de autobús, los vehículos van más llenos de gente de lo aconsejable.