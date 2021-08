De negro y con la soga al cuello. Así se han presentado esta mañana una treintena de comerciantes de la calle Bonaire en el cuartel de Sant Ferran, sede también de la concejalía de Movilidad de Cort, porque así es como se ven ellos y sus negocios en el futuro inmediato si se aplica la ampliación del Área de Circulación Restringida (Acire) de Sant Jaume a la calle Bonaire y adyacentes, tal como ya aprobado la junta de gobierno de esta semana.

Han hecho entrega de casi 3.000 firmas recogidas entre los comerciantes y vecinos contra esta medida y piden la dimisión del teniente de alcalde de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Francesc Dalmau, "por mentiroso". Una de las integrantes de la asociación comercial recientemente constituida, Carolina Barceló, explica que la solicitud de dimisión se basa en las numerosas contradicciones en las que ha incurrido el concejal a lo largo de la tramitación del expediente de ampliación del Acire. "Primero dijo que estaba previsto en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, lo que es mentira, y después argumentó que se lo habían pedido los vecinos, lo cual también lo es".

El último argumento esgrimido por Dalmau, en el sentido de que el Acire beneficiará a los comercios de la zona, ha encrespado aún más los ánimos entre el colectivo, que se pregunta "dónde están y que entregue los estudios rigurosos en los que se basa el concejal por hacer esta afirmación".

No se sabe muy bien por qué, puesto que no se lo han comunicado, lo cierto es que no han podido leer el manifiesto a la entrada del cuartel de Sant Ferran, ni corear consignas de "dimisión" y otras que tenían preparadas. Los agentes de la Policía Local solo les ha dejado agruparse el tiempo imprescindible para hacerse una foto en las escalitas del cuartel.

La presidenta de la asociación de comerciantes, Olivia Barceló, acompañada de su vicepresidenta, Antonia Cañellas, han entregado las casi 3.000 firmas recogidas contra la ampliación del Acire y han anunciado que van a recurrir a todas las vías legales a su alcance para impedir la aplicación de la medida.

En el manifiesto expresan su indignación por las últimas declaraciones de Dalmau. Explican que las firmas se han recogido estas últimas semanas entre todos los negocios afectados de comerciantes, vecinos y clientes "que quieren seguir disfrutando del barrio como lo conocen". Afirman que Dalmau Miente cuando dice que ha visitado todos los negocios de la zona "uno por uno" y que el Acire es una petición vecinal, puesto que "la asociación de vecinos de Sant Jaume no lo ha solicitado", ni tenía conocimiento de su ampliación hacia Bonaire.

Igualmente, han solicitado que se les entregue "una valoración técnica realizada por un funcionario competente que avale el Acire de Bonaire", que se les diga "quién ha pedido la implantación de esta medida" y que se les haga entrega de los "estudios económicos a los que se refiere el señor Dalmau cuando afirma que esta medida va a beneficiar en primer término a los comercios de la zona", además de una copia de los informes jurídicos que avalan la implantación de las restricciones de aparcamiento y una copia de "las encuestas que se han realizado en el marco del Palma Camina, los criterios seguidos para elaborar las preguntas para realizar las encuestas, el número de las mismas, los resultados y sus porcentajes y todo lo que resulte de las mismas".