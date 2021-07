Palmario | Un vencejo liberado se recupera

No todos los vencejos liberados en Palma a principios del pasado mes de junio por el Consorci per la Recuperació de la Fauna encontraron fácilmente un lugar seguro para guarecerse. Al menos uno de los quince ejemplares que fueron soltados con la colaboración de la recientemente creada asociación Palma ciutat de les falzies se posó después de unos días en un balcón de una casa de la ciudad situada a varios kilómetros del sitio del que habían sido liberados. Exhausto, hambriento y casi deshidratado, no tenía fuerzas para reprender el vuelo, pese a que se afirma que estas aves insectívoras pueden permanecer meses volando. No obstante, después de varias horas de reposo y una noche de por medio sin la presencia de personas abandonó por su cuenta el lugar elegido para descansar. Los vencejos han sido declarados como el ave del año. Los expertos alertan de que su población ha descendido un tercio debido en parte a que las edificaciones modernas dificultan a esta ave urbana hacer nidos. La asociación recientemente creada en Palma reclama precisamente una arquitectura más amable, que incluya, por ejemplo, cubiertas con tejas, espacios o cajas con el fin de facilitar a estas aves la construcción de sus nidos.