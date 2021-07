Palmario | La ‘comisión escoba’ no aprobó el Acire de Bonaire

Ayer se celebró la última comisión de gobierno previa a las vacaciones de agosto, mes en el que la actividad municipal queda reducida a su mínima expresión ya que habitualmente no se celebran estas reuniones del equipo de gobierno, ni plenos, ni gerencias de Urbanismo, entre otras. Por ello, el orden del día de esta última comisión suele ser habitualmente denso y en muchas ocasiones repleto de temas de trámite cuya aprobación se ha ido alargando en el pleno. De ahí que le suelan tildar como «comisión escoba», al igual que la última del mes de diciembre. En la de ayer no se llevó a aprobación la resolución de las alegaciones presentadas por vecinos y asociaciones empresariales del pequeño comercio de la Pimem y la Caeb relativas a la ampliación del Área de Circulación Restringida (Acire) de Sant Jaume en la calle Bonaire y adyacentes, cuyo plazo finalizó el pasado día 12. De esta forma, las alegaciones no se van a poder resolver, por lo menos, hasta el próximo mes de septiembre y, en consecuencia, antes de esta fecha no se podrá aplicar la ampliación del Acire en esta calle y adyacentes, medida que se incluye en el denominado plan Palma Camina.

Bonificaciones de los precios públicos de las actividades de los Casals

Una de las cuestiones que sí se pudo aprobar ayer en comisión, aunque aún falta el trámite del pleno, es la relativa a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público para la realización de actividades formativas, culturales, musicales y de talleres en los Casals de Barri. Por una vez el cambio no implica un incremento de los precios, sino que se introduce una bonificación sobre la cuota para determinados colectivos.

Enfado de los comercios de Sant Nicolau

El enfado fue mayúsculo ayer entre los comercios de Sant Nicolau debido a las obras realizadas en la calle sin previo aviso.