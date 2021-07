La EMT ha recuperado el 75% de su pasaje en las líneas de barrios

El teniente de alcalde de Movilidad Sostenible, Francesc Dalmau, junto con el gerente de la EMT, Mateu Marcús, hicieron ayer balance de las cifras de pasajeros transportados en el primer semestre del año.

Desde enero hasta junio la EMT ha transportado un total de 11.583 pasajeros, una cifra que supone un crecimiento en relación al mismo período del año pasado del 11,69%. En concreto, hasta junio de 2020 utilizaron los buses de la empresa municipal 10.371 usuarios, lo que, comparados con las cifras del presente año, supone un incremento de 1.212.096 viajes más.

Pese al anterior incremento, aún se está muy lejos de alcanzar las cifras de pasaje de antes de la pandemia puesto que, tal como puso de manifiesto el gerente de la empresa, Mateu Marcús, en 2019 en este mismo período de tiempo se transportaron más de 21 millones de pasajeros, cifra equivalente a la alcanzada a lo largo de todo 2020 frente a los 43 millones transportados en 2019.

Pese a todo, Marcús manifestó su satisfacción «por el cambio de tendencia», puesto que «durante los meses de abril, mayo y junio, las cifras de recuperación de pasajeros han sido exponenciales en relación al año pasado». Este incremento se ha dado, en especial, en las líneas de barriada, ya que en ellas en mayo se recuperaron dos de cada tres pasajeros en relación a 2019 y en junio tres de cada cuatro.

De esta forma, las líneas en las que se ha observado una mayor recuperación son la L7, de Son Gotleu-Son Serra-Son Vida, que gana 162.213 pasajeros; la L5 de es Rafal Nou-Plaça Progrés, con 161.283 pasajeros; la L23 de s’Àrenal-Park Aquàtic-Plaça d’Espanya gana 140.185 pasajeros y la L33 de Son Espases a Son Fuster, con 136.903 pasajeros más.

También son significativos los incrementos experimentados en la línea L4 que comunica de Ses Illetes con la Plaza Columnes, con un incremento de 128.227 usuarios y la L35 que une el Aquàrium con la plaza de la Reina y la Catedral, que ha ganado 93.319 pasajeros.

Pendientes de la recuperación de la actividad

En estos momentos, según el gerente de la EMT, Mateu Marcús, la práctica totalidad de las líneas del transporte público municipal han recuperado sus horarios y frecuencias en relación a antes de la pandemia, exceptuando algunas de ellas como son las de la Universidad, cuya actividad semipresencial supuso un descenso considerable del pasaje que, ahora, en período vacacional no se ha recuperado. Tampoco se encuentran aún a pleno rendimiento las líneas que comunican con el aeropuerto y las zonas turísticas, al igual que no se han puesto en funcionamiento todavía los refuerzos para absorber la demanda en el puerto a la llegada de cruceros. Tampoco se han puesto en funcionamiento aún las cuatro líneas del Bus de Nit, puesto que el ocio nocturno no se ha activado todavía. En cambio, en la práctica totalidad de los casos se ha ampliado el horario, con servicios que finalizan a las 23.30 y 24.00 horas y se reinician a las seis de la mañana.