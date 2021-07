Palmario | Sin posible acuerdo en la huelga de mercancías de Unió

No hay acuerdo posible entre la Asociación de Empresas de Distribución de Alimentos, Bebidas y Limpieza (ADED), que protagonizará una huelga patronal el miércoles y jueves de esta semana no distribuyendo mercancías en la calle Unió y la plaza del Mercat y la concejalía de Movilidad del ayuntamiento de Palma. Desde este departamento no se entiende muy bien la posición de esta patronal en relación a las dificultades de distribución que aducen existen en esta zona, por cuanto los vehículos de sus empresas, debidamente autorizados, eso sí, pueden acceder hasta el carga y descarga situado en la plaza del Mercat, junto al kiosko Alaska, con el mismo horario del resto de la ciudad, no el que tienen los Acires. De esta forma, en este carga y descarga, que se habilitó y se hizo más grande cuando hace un año y medio se restringió el acceso rodado a la calle Unió, tiene un horario de 8:00 a 18.30 horas de lunes a viernes y de 8:00 a 13:30 los sábados. Eso sí, el otro «carga y descarga» situado a escasos metros de éste, en la plaza Weyler, además de ser más pequeño tiene un horario más restringido, ya que solo se puede utilizar entre las ocho y las once de la mañana. Aun así, los transportistas disponen de una hora más que en el resto de los Acires de la ciudad ya que solo pueden descargar hasta las diez.

Celebradas dos reuniones en el último mes

Además, desde la concejalía de Movilidad que dirige el teniente de alcalde Francesc Dalmau consideran que la asociación que preside el veterano Bartolomé Servera, no pueden aducir falta de diálogo en esta cuestión, puesto que, en el último mes, se han mantenido dos reuniones, en las que también se les ha explicado la implantación del plan Palma Camina. Al respecto, manifestaron que les pidieron su colaboración para que señalen en qué puntos de la futura Zona de Aparcamiento Restringido a Residentes (ZAR) se deben señalizar cargas y descargas.