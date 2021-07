La Policía Local de Palma ha continuado durante el fin de semana con los dispositivos especiales antibotellón, en los que se han controlado 185 vehículos, se han impuesto 21 multas por conducir bajo los efectos del alcohol y se ha intervenido en siete peleas callejeras, con dos detenidos por atentados contra agentes de la autoridad.

Según informan fuentes de la Policía Local, los dispositivos han incluido controles de alcoholemia y cierre de determinadas calles para evitar aglomeraciones, como dictan las normas sanitarias para hacer frente a la expansión del coronavirus. Estos dispositivos se han llevado a cabo en coordinación con la Policía Nacional, inspectores del Govern y otras administraciones.

Durante el fin de semana se han controlado 185 vehículos, se han levantado once actas por etilometrías penales y diez administrativas, se han impuesto una quincena de denuncias por no tener la ITV o no tener seguro, se han levantado 24 actas por infracciones de circulación, se han inmovilizado cuatro vehículos y se han levantado una setentena de actas por otros motivos, como tenencia de estupefacientes, incumplimiento de licencias, incumplimiento de medidas anticovid y práctica de botellón.

Durante el fin de semana se ha puesto un especial énfasis en el control de botellones en la Playa de Palma, Paseo Marítimo, polígonos de la ciudad y otras zonas como Santa Catalina o sa Faixina. También se ha llevado a cabo una campaña de información a locales en la que se explicaba las nuevas regulaciones sobre la venta de alcohol, centrada especialmente en minimercados del Paseo Marítimo, para evitar la venta de alcohol fuera del horario establecido.

La Policía ha intervenido en siete peleas callejeras y ha detenido a dos personas por atentado contra agentes de la autoridad y una de ellas también por tráfico de drogas.

La noche del sábado se paralizó la actividad en dos prostíbulos y un centro de masajes no terapéuticos, que quedaron precintados. Por otro lado, también se ha mantenido un control de los espectáculos. En la mayoría se ha comprobado que cumplían de forma rigurosa las medidas anticovid.

Entre otras actuaciones, han sido detenidas dos personas por el robo de contadores en un polígono, se ha atendido a diferentes delitos de lesiones, agresiones, amenazas, hurto, robos, conducción bajo los efectos del alcohol, violencia de género, una caída de un viandante por una escalera, una posible sobredosis y el quebrantamiento de una orden de alejamiento.