Asima rinde homenaje a sus empresas más longevas

La Asociación de Industriales de Mallorca (Asima), que gestiona los polígonos industriales de Son Castelló y Can Valero, ha rendido un homenaje a las empresas asociadas que a lo largo de este año cumplen cien y cincuenta años de existencia. Habitualmente la asociación entrega una placa conmemorativa de la celebración del centenario o del cincuentenario en el marco de la celebración de su asamblea general ordinaria. No obstante, este año, al igual que el pasado, debido a la pandemia provocada por la propagación de la covid-19, la asamblea no se pudo realizar de forma presencial y tampoco se pudieron entregar las placas conmemorativas. Por ello, el presidente de la asociación, Francisco Martorell, ha visitado personalmente cada una de las empresas galardonadas y les ha entregado la correspondiente placa conmemorativa. Este año cumplen el centenario las empresas Autovidal, Metalúrgicas Torrens y Sebastián Coll Llinás, mientras que Aluminio Balear, y Munne Maquinaria Agrícola, celebran el medio siglo de existencia.

La ampliación del Acire en Bonaire no podrá aprobarse antes de septiembre

La ampliación del Acire de Sant Jaume en la calle Bonaire y adyacentes, que está registrando una importante oposición por parte de los comerciantes afectados que también cuentan con el apoyo de una parte del vecindario, no podrá ser efectiva antes del próximo mes de septiembre, si bien se trata de una cuestión de plazos, porque no parece probable que el equipo de gobierno municipal dé marcha atrás a la primera medida contemplada en el plan más ambicioso denominado Palma Camina. Por lo que respecta a la ampliación del Acire, el viernes de la semana pasada finalizó el plazo para la presentación de alegaciones. Se han presentado cuatro: el PP, Afedeco, Afedeco y Pimeco y la Asociación de Comerciantes de Bonaire. Estas alegaciones deben resolverse en la junta de gobierno, no en el pleno. Se prevé que esto se produzca en una de las dos que quedan antes de agosto y, después, se abre un período de 30 días para presentar recursos.