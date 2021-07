Las patronales del pequeño comercio Afedeco y Pimeco han denunciado que la ampliación del Àrea de Circulación Restringida a Residentes (Acire) de Sant Jaume a la calle Bonaire y adyacentes, que en estos momentos tramita la concejalía de Movilidad de Cort, "se hace con abuso de autoridad y desviación de poder". Por ello, ambas patronales, que cuentan con el apoyo de la asociación de Restauración de CAEB que preside Alfonso Robledo, y de la asociaca a la Pimem, además de la Asociación de Comerciantes de la calle Bonaire Santa Maria del Sepulcro y calles adyacentes, han anunciado que hacen "expresa reserva de las acciones legales contra la continuación del presente expediente".

El anuncio se ha realizado esta mañana en el transcurso del acto de presentación de las alegaciones presentadas por Afedeco a la ampliación del Acire de Sant Jaume en Bonaire, cuyo plazo finalizó el viernes de la semana pasada. El presidente de Afedeco, Antoni Gayà, el escrito presentado por su asocición "está avalado por el prestigioso letrado Santiago Fiol Amengual quien, de forma taxativa, reconoce que en el momento actual no es el más propicio para hacer "experimentos" y que "plantear un Acire en esta tesitura, con muchos comercios cerrados tras la pandemia, no es prioritario".

Tanto para Afedeco como para Pimeco, que también ha presentado alegaciones, y las dos asociaciones de restauracioón que las apoyan, "antes de prohibir el acceso y el estacionamiento al centro de Palma el Ayuntamiento podría ampliar sus energías en mejorar y abaratar el transporte público, así como en mejorar los servicios que presta y que sea más accesible a los ciudadanos".

Consideran que la ampliaciónd el Acire de Sant Jaume en Bonaire "no se sostiene jurídicamente porque en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) vigente no se contempla esta actuación. Para el presidente de Afedeco, Antoni Gayà, "limitar los derechos de los ciudadanos no solo es fruto de uan ocurrencia que carece de un amplio apoyo legal", por lo que desde su asociación se están planteando emprender acciones legales "para frenar esta acción que carece de consenso".

El representante de Pimeco, Bernat Busquets, ha criticado que los vecinos no hayan sido llamados a consulta y ha asegurado que "entre ellos cohabita la inseguridad porque no saben como se resolverá el acceso a sus garjes, viviendas, propiedades o a cualquier otro inmueble que exista en la zona afectada".

Por su parte, Alfonso Robledo, presidente de Caeb Restauración, ha tachado de "vergonzoso" el cierre de las calles y ha manifestado que "no podemos permitirlo sin que se cuente con nosotros". Ha puesto los ejemplos de la calle Fàbrica o el paseo Marítimo que, a su juicio, "dejan de ser zonas de paso y pierden influencia". Ha abogado por la "convivencia entre el comercio y la restauración, porque no se puede vivir solo del ocio".

El vicepresidente de Afedeco y presidente de la Asociación de distribuidores, Bartolomé Servera, ha manifestado que la amplación de esta zona Acire "nos perjudica enormemente esta medida, que está basada en una mentira, porque no tendremos forma de llegar a los establecimientos". Ha sido durante su intervención cuando Servera ha anunciado que los próximos miércoles y jueves no van a distribuir mercancías en las calles Unió y la plaza del Mercat, en protesta por la falta de respuesta de Cort a sus reivindicaciones.

Por último, el vicepresidente de Afedeco y portavoz de Palma, Miguel Án gel Salvá, ha lamentado que antes de aprobar las restricciones de acceso no se haya resuelto antes el problema del transporte, como sí han hecho "ciudades como París, Berlín o Bruselas".

La ampliación del Acire de Sant Jaume a la calle Bonaire es una de las medidas incluidas en el programa Palma Camina cuya ejecución se anunció como inmediata por parte del equipo de gobierno. De hecho, se ha abierto un período para la presentación de alegaciones, que finalizó el viernes de la semana pasada, en el que se presentaron cuatro, todas ellas en contra de esta ampliación: una del PP, otra de Afedeco, una tercera firmada por Pimeco y Afedeco y la cuaarta de los comerciantes de la calle Bonaire-Santa Maria del Sepulcro y adyacentes. Ahora Movilidad debe resolver las alegaciones. Con posterioridad se aprobará o no la ampliación en una junta de gobierno (quedan dos antes de agosto) y, posteriormente se abre un plazo de 30 días para recurrir por la vía judicial. Por ello, la nueva ampliación no podrá ser operativa entes del próximo mes de septiembre.

En relación el resto de medidas incluidas en Palma Camina, como la señalización como Zona de Aparcamiento Restringido a Residentes (ZAR) del resto de barradas sitaudas dentro del arco de las Avenidas que ahora no son Acires o la ampliación de las zonas de ORA en una segunda corona del Eixample, deberán esperar a la aprobación del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible, por lo que no se podrán implantar en el mejor de los casos hasta el próximo año.