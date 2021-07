Palmario | Policías de barrio que solo aparecen cuando se presentan

No es ningún secreto que uno de los proyectos estrella del departamento de Seguridad Ciudadana que dirige la primera teniente de alcalde Joana Maria Adrover es el de la implantación en toda la ciudad de la denominada policía de barrio o de proximidad. Precisamente el nuevo jefe de la Policía Local, Josep Lluís Carque, se presentó tras su nombramiento como un experto a nivel nacional e incluso internacional sobre la implantación y el funcionamiento de estas unidades. No se han escatimado esfuerzos para darla a conocer en todas las barriadas de la ciudad en presentaciones realizadas en muchas ocasiones al aire libre, de pie y guardando las distancias de seguridad debido a la pandemia. No obstante, cuando esta unidad ya lleva varios meses en funcionamiento, aunque aún no a pleno rendimiento, ya surgen las primeras voces vecinales que reclaman dónde está el agente que se les presentó y cómo pueden contactar con él. Es el caso de la asociación vecinal de Son Fuster Nou- Ses Palmeres, que recibieron la visita-presentación de su policía de barrio el pasado 21 de abril. Desde entonces no han tenido más noticias de él, pese a que piden reiteradamente en qué situación se encuentra, cuándo será efectiva su presencia y cómo será la vía de contacto. Claro que ese agente, además de estas dos barriadas, se encarga también de Son Fortesa Nord.

Primera poda de las palmeras washingtonias de Nou Llevant

La contrata municipal de Parques y Jardines que se encarga del mantenimiento de las alineaciones arbóreas ha comenzado a podar por primera vez desde que hace aproximadamente una década fueron plantadas las palmeas washingtonias del Nou Llevant. Tras el paso de los operarios los ejemplares aparecen como rejuvenecidos y presentan un porte más esbelto, puesto que con el paso de los años sin apenas cuidados tenían un aspecto muy descuidado.