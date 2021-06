Palmario | Sin taquillas, ni bar ni tienda en el centro de Bellver

El flamante centro de interpretación del castillo de Bellver, polémico desde su concepción hace una década y problemático en cuanto a su ejecución y puesta en funcionamiento con varios años de retraso en relación a la fecha prevista, no acaba de arrancar. De hecho, en estos momentos y desde hace meses, se encuentra cerrado a cal y canto, y no es por motivo de la propagación de la covid-19. Y lo estará algunos días más, por lo que respecta al servicio de taquillas, y probablemente meses, si nos centramos en el bar. La tienda de recuerdos, que también dispone el centro, no se ha abierto nunca y tampoco se sabe cuándo se abrirá, puesto que ni siquiera se ha convocado el correspondiente concurso para la concesión de esta explotación. Se prevé que en días, probablemente la próxima semana, vuelva a funcionar en estas instalaciones el servicio de taquillas, cuya concesión finalizó el pasado mes de febrero. Más adelante a lo mejor se vuelve a poner en funcionamiento otra vez el bar, cerrado al público desde el pasado mes de diciembre, también por finalización de la concesión. Queda en el aire si finalmente se abrirá al público la tienda, previa convocatoria del correspondiente concurso público.