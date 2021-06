Palmario | Los pescadores anulan la procesión de San Pedro

Por segundo año consecutivo, y debido a la pandemia provocada por la covid-19, la cofradía de Pescadores de Palma ha suspendido todos los actos que habitualmente se organizaban con motivo de la celebración, el día 29 de junio, de la festividad de Sant Pere, patrón de los pescadores. Según ha informado el presidente de la cofradía palmesana, Domingo Bonnín, este año, al igual que el año pasado, solo han mantenido la asistencia a la misa que se celebrará en la iglesia de Santa Creu a las once de la mañana del próximo martes, día 29. Tanto Bonnín como su junta directiva consideran que la situación de la pandemia y de los contactos no aconsejan aún la celebración de actos multitudinarios como puede ser la procesión por mar y por tierra con la imagen de Sant Pere, y mucho menos la comida de compañerismo en la que habitualmente se homenajea a los pescadores que se han jubilado durante ejercicio y a los mayores de 80 años. Bonnín afirma que entre el colectivo de pescadores, en especial los más jóvenes, todavía hay muchas personas que aún no se han vacunado o que no disponen aún de la pauta completa, por lo que sería demasiado arriesgado organizar una fiesta en la que sería difícil garantizar el mantenimiento de las distancias de seguridad.